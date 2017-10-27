Ali Keten: “Stoperde daha rahatım”

“ÇOK DEĞİŞİK GRUPTAYIZ”

Çorum Belediyespor maçı öncesi Kocaelispor’un başarılı savunma oyuncusu Ali Keten açıklamalarında bulundu. Yetenekli futbolcu, “Çok değişik bir gruptayız. İki hafta arka arkaya galip gelmiş ve 6. sıraya çıkmıştık. Sonrasında 4 maç berabere kaldık orta sıralara geriledik. Yine alacağımız galibiyetlerle üst sıralara tırmanabiliriz. Mücadelede de sıkıntımız yok, elimizden geleni yapıyoruz. Hocalarımızın da memnun olduğunu düşünüyorum” dedi.

“İSHAK’A HAKSIZLIK YAPILIYOR”

Ali Keten oynadığı mevkii ile ilgili tartışmalara, “Ben en rahat stoperde oynuyorum. Gerçek mevkiimde orası zaten. Tabi bizler görev adamıyız, nerede denirse orada oynarız. Elimizde forvet varken başkasını forvet oynatmak ne kadar doğru değilse benim öne çekilmem de öyle. Mesela İshak’a da bence haksızlık ediliyor. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Bizler de ona gereken bu sabrı göstermeliyiz” sözleriyle açıklık getirdi.

“OYNAMAYI İSTEYEN TAKIM”

Bu haftaki maçla ilgili düşüncelerini söyleyen Ali Keten, “Çorum bu sezon hiç mağlubiyet yaşamadı. Evet, bizim için daha zor olarak gözükebilir. Ama geçen sezon da öyleydi, biz birçok takıma ilk mağlubiyetlerini yaşattık. Ayrıca futbol oynamayı seven bir takım, bizim gibi. Buraya Payasspor ve Osmaniyespor gibi takımlar geldi, yerden kalkmadılar. Şimdi en azından öyle olmayacağını düşünüyorum” dedi.