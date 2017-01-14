  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Kocaeli 9 °C

Ali Koca son yolculuğuna uğurlandı

»
Ali Koca son yolculuğuna uğurlandı
Dilovası'ndaki fabrikada dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nden alınan Ali Koca'nın (34) cenazesi, Arapçeşme Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Bu sırada anne Havva Koca, gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Koca'nın cenazesi, Pelitli Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine dünkü patlamada yaralanan işçilerle Koca'nın mesai arkadaşları da katıldı.

Dilovası'nda bir fabrikada dün meydana gelen patlamada Koca hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Dilovası'nda patlama: Ölü ve çok sayıda yaralı

kk1-014.jpg

Bu haber toplam 148 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte 2016’da Körfez’i kirleten gemilere kesilen ceza14 Ocak 2017 Cumartesi 10:44
  • Kızılay'a 71 kez kan bağışladı14 Ocak 2017 Cumartesi 10:43
  • Körfez'de kurum yağdı13 Ocak 2017 Cuma 18:47
  • İzmit'te elektrik enerjisi alım ihalesi düzenlendi13 Ocak 2017 Cuma 18:42
  • İzmit’te vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti13 Ocak 2017 Cuma 18:38
  • TEMA Vakfı’ndan İzmit Belediyesi’ne teşekkür13 Ocak 2017 Cuma 18:36
  • İzmit’te köy ziyaretleri sürüyor13 Ocak 2017 Cuma 18:33
  • Körfez’de ağaçlandırma çalışmaları sürüyor13 Ocak 2017 Cuma 18:32
  • İzmit’te geri dönüşüm konteynırları yıkanıyor13 Ocak 2017 Cuma 18:07
  • İzmit’ten Hani ve Tatvan’a kitap13 Ocak 2017 Cuma 17:19
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Artık bir kongre merkezimiz olmalı
    • Kobak Kırtasiye
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti