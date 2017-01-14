Ali Koca son yolculuğuna uğurlandı

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nden alınan Ali Koca'nın (34) cenazesi, Arapçeşme Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.
Bu sırada anne Havva Koca, gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Koca'nın cenazesi, Pelitli Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine dünkü patlamada yaralanan işçilerle Koca'nın mesai arkadaşları da katıldı.
Dilovası'nda bir fabrikada dün meydana gelen patlamada Koca hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.
Dilovası'nda patlama: Ölü ve çok sayıda yaralı
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