Ali Özbayraklı, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne atama yapıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bir süredir Ruhsat Müdürü Semra Begeç tarafından vekaleten yürütülen Zabıta Müdürlüğü koltuğuna Ali Özbayraklı’yı atadı. 10 yılı aşkın süredir Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan Ali Özbayraklı, bundan böyle birimin tüm sorumluluğunu üstlenecek.

1970 Artvin Borçka doğumlu olan Ali Özbayraklı, Borçka İmam Hatip Lisesi mezunu.

1992 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve başlayan 14 yıl görev yapan Özbayraklı,

2006 yılında Uzunçiftlik Belediyesi’ne zabıta memuru olarak atandı. Çeşitli kademelerde görev yapan Ali Özbayraklı, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevine vekaleten atandı. İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Özbayraklı, 3 çocuk babası.