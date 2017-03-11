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Ali Poyrazoğlu Gebzelilerle buluştu

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Ali Poyrazoğlu Gebzelilerle buluştu
Tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, “Ödünç Yaşamlar” oyunu ile Gebze'de tiyatro severler ile buluştu.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Poyrazoğlu “Ödünç Yaşamlar” isimli tek kişilik oyunu ile Gebzelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde Gebzelilerle buluşan Ali Poyrazoğlu oyunu izlemeye gelenleri kimi zaman güldürdü kimi düşündürdü. Ali Poyrazoğlu oyunda yaşanmış hikayeleri izleyicileriyle paylaştı.

“Gebze’de böyle güzel bir tiyatro salonu olduğunu bilmiyordum”

İlk defa Gebze’ye geldiğini belirten Ali Poyrazoğlu, “İlk defa geldim ben Gebze’ye. İlk defa oynadım Gebze’de. Gebze’de böyle güzel bir tiyatro salonu olduğunu bilmiyordum. Burası baya büyük ve ciddi bir tiyatro salonu. İlk defa burada oynadığım için her yerde paylaştım. Çok mutlu oldum. Bugün Ödünç Yaşamları oynadık ve Ödünç Yaşamların bin 212’inci oyunuydu bu. Muhteşem bir seyirci vardı. Tiyatroyu seven, müthiş bir dikkatle dinleyen, güleceği yerde gülen, eğlenen, alkışlayan, ciddileştiğimiz yerlerde anlattıklarımızı ezberleyip içlerini çekecekmiş gibi yapan inanılmaz güzel bir tiyatro seyircisi vardı” dedi.

“Ödünç Yaşamlar, bir parça interaktif bir oyun”
Ödünç Yaşamlar oyunu ile ilgili bilgiler veren Poyrazoğlu, “Ödünç Yaşamlar bir üçleme birinci oyunu. Ödünç Yaşamlar, Asi Kuş ve Ben Eskiden Küçüktüm bu bir üçleme. İnsanın kendini yenileyerek yaşama bakış haritasını kendi kendine özel bakıl haritasını nasıl çizmesi gerektiği ile ilgili ortak akıl oluşturmaya çalıştığımız farklı bir tiyatro türü. Bir parça interaktif bir oyun bu. Seyirci ile birlikte oynuyorum bazı bölümleri. İstiyorum ki benim yaptığım tiyatroda seyirci manen zenginleşmiş, kafasında yeni sorular, yeni gündemler, yeni başlıklarla çıksın. Çünkü tiyatro gidilen bir yer değil, tiyatro gittikten sonra kapıdan çıkıp, sizinle birlikte zihninizle gelen, hayatınıza karışan, sizi gençleştiren, yenileyen, gülüp eğlenirken içinizde ki farklı kimliklerinizle buluşmanızı sağlayan bir yerdir. Onun için önemli bir eğlence türü” şeklinde konuştu.

Tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, oyununun ardından kendini izlemeye gelenlere kitaplarını imzalayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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