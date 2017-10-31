Aliberk Tetik, gollerine devam ediyor

Bu sezon başı Bursa’nın bir başka BAL ekibi Zaferspor’a transfer olan yetenekli futbolcu gollerine devam ediyor. Hafta sonu Beylerleri karşısında bir gol atıp, bir asist yapan Aliberk, takımının 3-1’lik galibiyetine büyük katkı sağladı. Yetenekli isim bu sezonki gol sayısını da 5’e çıkardı. İlk 6 maçın 5’inde rakip ağları birer kez sarsan Aliberk Tetik, Bursa ekibine hayat veriyor.