Alikahya Belediyesporlu iki atlet Ankara’da yarışacak

10 Kasım tarihinde Ankara’da yapılacak Atatürk’ü Anma Yolu koşusunun il seçmelerine katılan Alikahya Belediyesporlu Zeynep Aker ile Ayşegül Nisa Özer başarılı oldu. İki sporcu Cuma günkü önemli ve anlamlı yarışta ilimizi temsil edecek. Antrenör Abdül Ceyhan, Zeynep ve Ayşegül’den derece beklediğini söyledi.