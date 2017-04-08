Alikahya Kapalı Pazarı'nın temeli atıldı

İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Fatih Mahallesi’nde yapımına başlanan kapalı pazarın temeli atıldı.

İzmit Belediyesi kapalı pazar yeri yatırımlarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda Alikahya Fatih Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan kapalı pazarın temeli atıldı. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, meclis üyeleri muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

EYLÜL AYINDA TEZGAHLAR AÇILACAK

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Alikahya insanımıza yakışır bir kapalı pazarımızın temelini attık. En geç eylül ayında tezgahları açacağız. Alikahyalı, Yuvam Akarcalı belki İzmit’imizin başka yerlerinden gelecek hemşerilerimiz, artık yağmur, güneş olmadan Pazar yapacak. Pazarcımız da geceleri kalkıp, tente getirmek, direk asmak gibi işlerle uğraşmayacak. Pırıl pırıl, içerisinde mescidi, çay ocağı, tuvaleti, güvenlikle ilgili tedbirleri, hatta hanımlara da bebek emzirme gibi odaları olan bir Pazar yeri olacak.

HİZMETLER DEVAM EDECEK

Bizim insanımız, Alikahya’mız en güzel şeylere layık. 2009’da göreve geldiğimiz zaman şehrimizde bir tane kapalı Pazar yoktu. Şuanda üniversitemize de Üniversiteli pazarı yapıyoruz. İki tane pazarımız mahalle içerisinde, bir tane de bulvarda olan mahalle pazarımız var. Onların yer sorununu çözemediğimiz için kaldı. Perşembe ve cumartesi pazarı ile ilgili de gün sayıyoruz. Birer birer bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz.

ALİKAHYA’MIZDAN HİÇBİR ŞEYİ ESİRGEMEDİK

İki gün önce Fatih Mahallemizde ortaokulumuzda 5. Sınıflara bisiklet dağıttık. Bir okula bin 200’e yakın bisiklet dağıtmışız. Laf değil iş yapıyoruz. 10 yıllarca 3. Boğaz köprüsü konuşuldu, yapıldı, dünyanın en büyük hava alanı konuşuldu yapılmaya başlandı. Belki yüzyıllarca konuşulan Marmara denizine alttan geçmek için tüneller yapıldı. Duble yollar yapıldı, hastaneler güzelleşti, okullarımız daha iyi, Alikahya’mız daha iyi. Alikahya’mızdan hiçbir şeyi esirgemedik. Bu bereketin sebebi, haramı helali bilen, halkıyla bütünleşen, yönetimlerdir. Başında da Recep Tayyip Erdoğan’dır.

ÜLKENİN MENFAATİNE EVET DİYECEĞİZ

İster Avrupa ayağa kalksın, isterse dünya yerinden oynasın bu gerçeği kimse değiştiremez. Bunun mimarı onun kadrolarıdır. Bu referandum bir parti, bir kişi mücadelesi değildir. Bu artık milletin ülkenin bir mücadelesi olmuştur. Hayır diyenlerin içinde Avrupa, terör örgütleri var. O zaman bu işte bir iş var. Bu sadece Ak Parti’nin, Recep Tayyip Erdoğan’ın, ya da MHP’nin işi değil demek ki bu milletin işi. O zaman partilerimizi görüşlerimizi bir kenara bırakacağız. Bu vatan için, bu memleket meselesi için ister CHP'li olalım ister MHP’li, İster Saadet Partili kardeşlerimiz ister bir başkası olsun, sandıkta ülkenin menfaatine olan eveti vereceğiz.

BİZE BİZDEN BAŞKA DOST YOK

Çocuklarımızın geleceği için evet diyeceğiz. Evet denirse, bu yapılanların daha fazlası olur. Kaç yıldır Suriye kan gölü, şimdi bombalıyor. Şimdi şekilci olarak bir şeyler yapılıyor. Demek ki bize bizden başka dost yok. Biz ülke olara birlik, beraberliğe gireceğiz. Siyasi görüşümüzü bir kenara bırakacağız bu memleket meselesinde sadece kendimiz için değil, bütün İslam aleminde zulüm gören kardeşlerimiz için evet diyeceğiz. Alikahya Kapalı Pazarımız, hayırlı olsun” dedi.

BU YÜRÜYÜŞ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Esnafımıza, milletimize yakışan nezih, temiz bir mekanın mahallemize kazandırılması için bir aradayız. Allah 15 yıldır AK Parti iktidarına, bu millete öyle bir bereket verdi ki, her gün Türkiye’nin her tarafında, onlarca, yüzlerce temeller atılmaya, kurdeleler kesilmeye devam ediyor. Bütün saldırılara rağmen ekonomik saldırılara, darbe teşebbüslerine, terör örgütlerinin bir yandan saldırılarına rağmen bu millet ve bu milletten aldığımız güçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yürüyüş daha da güçlenerek devam edecek.

BÜYÜK TÜRKİYE’Yİ BİRLİKTE KURACAĞIZ

Doğru, dürüst, millet aldığımız güçle siyaset yapmaya milli iradeyi ayakta tutmaya, darbelere geçit vermemeye ve geleceğin büyük Türkiye’sini millet devlet kaynaşmasıyla el ele kurmaya birlikte devam edeceğiz. Alikahya Kapalı Pazarımız hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel hizmeti gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “İzmit Belediyemizin süratli bir şekilde İzmit’imize kazandırmış olduğu kapalı Pazar yerleri sayesinde artık pazarcılarımız çok güvenli şartlarda, sağlık içinde, çalışabiliyor. Böyle bir alanı kentimize kazandırma noktasında örnek oluşturan, Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ı tebrik ediyorum. Kapalı pazarımız İzmit’imize ve Alikahya’mıza hayırlı olsun” dedi. Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, “İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat doğan’ın pazarcılarla ilgili çok önemli çalışmaları oldu. Başkanımıza ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

