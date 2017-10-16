Alikahya Kapalı Pazarı'nın yapımı bitmek üzere
İzmit Belediyesi tarafından Alikahya’da yaptırılmakta olan kapalı pazar inşaatında sona yaklaşıldı.
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İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde temeli 7 ay önce atılan kapalı pazar yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak. Uygur Caddesinde 34 metre eninde 51 metre boyunda çelik konstrüksiyondan yapılmakta olan pazar alanında Zabıta odası, bebek emzirme odası, bay-bayan tuvalet, bay-bayan mescit, abdest alma yerleri, çay ocağı ve depo bulunacak. Kasım ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanan Alikahya Kapalı Pazarın, İzmit’teki 8. kapalı Pazar olacağı kaydedildi.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Alikahya Kapalı Pazarı
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