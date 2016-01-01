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Alikahya’da yapılan yeni stadyuma ne isim verilsin? NOT: Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Arena adını kullanmayacaklarını, ismin Kocaeli kentine özel, yerel olacağını açıkladı. Bu yüzden İsmetpaşa, Atatürk Stadı isimleri adaylar içinde yer almamıştır
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