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Anket
Alikahya’da yapılan yeni stadyuma ne isim verilsin? NOT: Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Arena adını kullanmayacaklarını, ismin Kocaeli kentine özel, yerel olacağını açıkladı. Bu yüzden İsmetpaşa, Atatürk Stadı isimleri adaylar içinde yer almamıştır
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Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37