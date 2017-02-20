Alikahyalı şair ve yazarın kitap tanıtımı

Alikahyalı şair Mahmut Özdemir ile yazar Fehmi Demir’in kitap tanıtım ve söyleşisi önceki akşam Alikahya’da bulunan Ordulular Derneği Lokali’nde yapıldı.

Ordulular Derneği Başkanı İbrahim Kılıç, hemşerileri olan şair Özdemir ile yazar Demir’i kutladı, her zaman desteklerini sürdüreceklerini açıkladı. Kılıç, “Değerlerimizi ortaya çıkarmada da katkısı olanlara teşekkür ediyoruz.” dedi.

Alikahyalı şair ve yazarın kitaplarının editörlüğünü yapan Gebze Aşıklar ve Şairler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir’in “Güz Geldi” adlı kitabında yer alan şiirlerini okudu. Bağlamada İhsan Özdağ ve Kadir Ayan ile Halk Müziği türkülerini seslendiren Cemal Bulut’un renk kattığı kitap tanıtım ve söyleşisine Alikahyalılar da ilgi gösterdi.

İnşaatçılık yapan 55 yaşındaki Alikahyalı Şair Mahmut Özdemir, “Bir Gariplik Var” adlı ilk kitabında 150 şiirin yer aldığını söyledi. Hyundai’de işçi olarak çalışan 44 yaşındaki Fehmi Demir de imza ve söyleşide konuşma yaptı Bir köy romanı olan “Sultan Çeşmesi “ adlı kitabını tanıttı.

Kitaplarını tanıtan Şair Özdemir ile yazar Demir, kitaplarının editörlüğünü yapan ve baskısında katkıları olanlara teşekkür ettiler.