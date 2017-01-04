Alikahyaspor ligden çekildi

Süper Lig A Grubu’nda son sırada yer alan Alikahyaspor, ligden çekilme kararı aldı.

Sarı-Lacivertli ekibin Yönetim Kurulu, Tertip Komitesi’ne dilekçe verip, kalan maçlarına çıkmama kararı aldı. Alikahyaspor’un kalan haftalardaki rakipleri 3-0 hükmen galip sayılacaklar.

SÜPER LİG’DE EN FAZLA YER ALAN TAKIMLARIN BAŞINDA GELİYORDU

İlimiz amatör futbolunun en köklü takımlarından, yıllardır da Süper Lig’de kalıcı olmayı başaran Alikahyaspor, bu sezon yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı bir türlü toparlanamadı. Sarı-Lacivertli ekip, Süper Lig A Grubu’nda 14’üncü haftada sadece 2 puanı, son sırada yer alıyor. Bu sezon başında lige Cemil Bektaş ile başlayan, daha sonra takımın başında Hüseyin Gülister’i getiren Alikahyaspor, beklenen çıkışı bir türlü yapamadı. Kulüp içinde ki maddi sıkıntıdan dolayı da yönetim kurulu, takım ligden çekme kararı aldı. Alikahyaspor yıllar sonra Süper Lig’den düştü.