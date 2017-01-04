  • BIST 76.294
  • Altın 134,312
  • Dolar 3,5819
  • Euro 3,7360
  • Kocaeli 8 °C

Alikahyaspor ligden çekildi

»
Alikahyaspor ligden çekildi
Süper Lig A Grubu’nda son sırada yer alan Alikahyaspor, ligden çekilme kararı aldı.

Sarı-Lacivertli ekibin Yönetim Kurulu, Tertip Komitesi’ne dilekçe verip, kalan maçlarına çıkmama kararı aldı. Alikahyaspor’un kalan haftalardaki rakipleri 3-0 hükmen galip sayılacaklar.

SÜPER LİG’DE EN FAZLA YER ALAN TAKIMLARIN BAŞINDA GELİYORDU

İlimiz amatör futbolunun en köklü takımlarından, yıllardır da Süper Lig’de kalıcı olmayı başaran Alikahyaspor, bu sezon yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı bir türlü toparlanamadı. Sarı-Lacivertli ekip, Süper Lig A Grubu’nda 14’üncü haftada sadece 2 puanı, son sırada yer alıyor. Bu sezon başında lige Cemil Bektaş ile başlayan, daha sonra takımın başında Hüseyin Gülister’i getiren Alikahyaspor, beklenen çıkışı bir türlü yapamadı. Kulüp içinde ki maddi sıkıntıdan dolayı da yönetim kurulu, takım ligden çekme kararı aldı. Alikahyaspor yıllar sonra Süper Lig’den düştü.

Bu haber toplam 68 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alikahyaspor ligden çekildi04 Ocak 2017 Çarşamba 15:29
  • Anadolu Yıldızları projesinde basketbolcular Çanakkale’de04 Ocak 2017 Çarşamba 15:28
  • Ortaokullar basketbolda yarı finalistler belli oldu04 Ocak 2017 Çarşamba 15:26
  • Lise Genç Kızlar Voleybol B Kategorisi’nde işlem tamam:Şampiyon Yenikent Anadolu Lisesi04 Ocak 2017 Çarşamba 15:24
  • U-15 Ligi Play-Off’ta üç maç var04 Ocak 2017 Çarşamba 15:22
  • U-14’lerde İzmit GB fark attı04 Ocak 2017 Çarşamba 15:21
  • Hazırlık maçlarında 3’de 3 yaptık03 Ocak 2017 Salı 16:34
  • Gölcükspor’da işler yolunda03 Ocak 2017 Salı 16:33
  • Akyel, çalışmalardan çok memnun03 Ocak 2017 Salı 16:31
  • Doğantepespor, hazırlık maçında İhsaniye’ye fark attı03 Ocak 2017 Salı 16:30
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kuralcılığın sınırı olmalı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti