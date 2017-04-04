Alırız biz bu maçı

İlk 5’teki yerini önemli ölçüde garantileyen Kocaelispor, bir umut şampiyonluğu kovalıyor.

Yeşil-Siyahlı ekibimiz son hafta içi mesaisinde Kozan Belediye engelini aşarak doğrudan üst lig bileti umutlarını sürdürmek istiyor. Maç saat 15.00’de.

KOZAN BELEDİYE RAHAT DEĞİL

Play-Off biletini büyük ölçüde cebine koyan Kocaelispor, son 5 haftada az da olsa süren şampiyonluk şansını zorlamak istiyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz 34.hafta mücadelesinde Kozan Belediyespor’u ağırlayacak. Düşme hattıyla arasında 6 puan fark bulunan Adana temsilcisi rahat değil. Hafta içi olmasına rağmen taraftarın maça yoğun ilgisi bekleniyor. İlk yarıdaki maç gol düellosu şeklinde geçmiş, uzatmalardaki penaltı golüyle Kocaelispor 3-3’lük skorla 1 puan almıştı.

SAAT 15.00’DE BAŞLAYACAK

Kocaelispor’da Sinan 3 maçlık, Kadir Öge ile Hamza ise sarı kart cezalarını tamamladı. Takımda tek eksik sakatlığı süren Mesut. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Kadir Öge’nin dönüşünün ardından Ali Keten’i yeniden gerçek yeri stopere çekmesi, Kemal’i kenara alması bekleniyor. Aynı şekilde forvet arkasında Şenol’un yerine Sinan’ın oynaması büyük olasılık. Hafif sakatlığı bulunan Hamza’nın ise yedekler arasında yer alacağı tahmin ediliyor. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı Amasya’dan 2.Lig hakemi Bilal Köseoğlu yönetecek.