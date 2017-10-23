Aliya İzzetbegoviç, Gebze’de anıldı 

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen programa Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Cansu Canan Özgen moderatörlüğünde gerçekleşen programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Aliye İzzetbegoviç’in Bosna Hersek’in özgürlüğü için girdiği mücadeleyi Gebzeliler ile paylaştı.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Aliya İzzetbegoviç Müslüman olmayanlara güvenmemeleri gerektiğini farkında olan bir liderdi. Ve ben bir şey yapmasam güvende olurum düşüncesinin yanlış olduğunu biliyordu ve bu yönde hareket etti. Siz ne kadar sessiz kalırsanız kalın siz ne kadar boyun eğerseniz eğin fark etmez onlar yine istediklerini yaparlar” dedi.

Programın sonunda Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu Gebzelilerin sorularını da cevaplandırdı. Gebze kültür-sanat etkinlikleri 25 Ekim Çarşamba günü “Miras” isimli tiyatro gösterisi ile devam edecek. Katılımın ücretsiz olacağı tiyatro gösterisi saat 19.00’da başlayacak.