Alkışlanacak hareket! Sesini duyup, yıkımı durdurdu

Körfez Belediyesi tarafından Hereke’nin girişinde trafiği rahatlatmak amacıyla yıkımına başlanan bina da çalışmalar tamamlandı. Çalışmanın son gününde ise Körfez Belediyesi Zabıtası Müdürlüğü ekipleri, duyarlı bir davranışta bulundu. Kepçenin son duvarı yıkmaya başladığı sırada çevrede güvenlik önlemi alan zabıta ekipleri, yavru kuş seslerinin geldiği noktada kuş yuvası olduğunu gördü.

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Ekipler hemen yıkımı yapan vinç operatörüne durmasını söyledi. Kuş yuvasına ulaşmak için hemen kepçe çağırıldı. Zabıta görevlisi kepçenin ön kısmına çıkarak, kuş yuvasını ve içindeki yavruları oradan aldı. Yuva ve yavrular yakındaki emniyetli bir bölgeye bırakılırken, yıkım da kaldığı yerden devam etti. Vatandaşlar ise gördükleri manzara sonrasında Zabıta ekiplerine teşekkür etti, örnek olması temennisinde bulundu.

