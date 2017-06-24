Alkışlar ASKF’ye

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) düzenlediği amatörlerin ödül töreni görkemli geçti.

2016-17 sezonunda yaş gruplarında birinci olan, ilimizi Türkiye şampiyonalarında temsil eden takım ve kulüplerin ödüllendirildiği törene il protokolü da çok büyük ilgi gösterdi.

ASKF’DEN TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye ile birlikte bu organizasyonu gerçekleştiren ASKF Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada törene katılımdan dolayı teşekkür mesajı yayınladı. ASKF Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle; “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu başta olmak üzere; 22 Haziran 2017 Perşembe günü gerçekleşen, 2016-2017 sezonu kupa törenimiz ve iftar programımıza katılan AK Parti Milletvekilimiz Sayın Radiye Sezer Katırcıoğlu'na, KASKF Kurucu Başkanımız Sayın Muammer Hazer'e, KASKF Onursal Başkanımız Sayın Rafet Kırgız'a, teşekkür ediyoruz”

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

ASKF’nin açıklamasında spor camiasın çok büyük bir aile olduğu vurgulanarak, “Tüm protokol üyelerimize, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, dernek temsilcileri ve üyelerine, bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen KASKF Yönetim Kurulu Üyelerimize, Taban Birliklerimizin Başkanlarına, büyük bir aile olmamıza vesile olan Kulüp Başkanlarımıza, Kulüp Yöneticilerimize, Sporcularımıza, Antrenörlerimize, Sporcu Velilerimize ve Değerli Basın Mensuplarımıza teşekkür eder, tüm takımlarımızı tebrik ederiz” denildi.



