Alkışlar Doğantepespor’a

Köy takımı olarak çıktığı BAL’da ekonomik yönden çok daha güçlü takımlar karşısında müthiş bir mücadele örneği gösteren Doğantepespor, pazar günü de kent derbisinde karşılaştığı Gebzespor’u deplasmanda 1-0 yendi, rakibine hem ilk acıyı tattırdı, hem de zirve yarışına ortak oldu.

ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Geçen yıl Süper Lig’de son maçta Play-Off’a kalmayı başaran Doğantepespor, çok güçlü rakipleri geride bırakıp, ismini BAL’a yazdırmıştı. Tarihinde ilk kez BAL’da yer alan Doğantepespor, oynadığı 5 maçta 9 puan toplamış, mağlubiyet yüzü görmemişti. Bordo-Mavili ekip, pazar günü de bir diğer temsilcimiz, 5’de 5 yaparak ligin zirvesinde yer alan Gebzespor’a konuk oldu. Doğantepespor, kent derbisinde rakibini Melih’in penaltıdan attığı golle mağlup etti, çok önemli başarıya imza attı.

KELEŞ, “MÜCEDELE EDEREK KAZANDIK”

Doğantepespor’u son iki yıldır başarıya taşıyan tecrübeli teknik adam Naci Keleş, Gebzespor’un bu sezon oynadıkları en iyi takım olduğunu belirterek, “Rakibimizin gücünü biliyorduk. Kapandık, kontra ataklarda pozisyonlarda bulduk. Top rakibimizde çok fazla kaldı, baskı da yedik, ancak pozisyon vermedik. Çok iyi mücadele ederek, önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyetinde fazla abartılmamasını istiyorum. Daha önümüzde çok maçlar var” dedi.

BELEDİYE DERİNCE GALİBİYETİ KAÇIRDI

Bir yıl aradan sonra çıktığı BAL’da bu kez kalıcı olmak isteyen Belediye Derincespor, iki maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta sahasında Çiğli Belediyespor’a mağlup olmuştu. Sarı-Lacivertli ekip, pazar günü Manisa deplasmanında Yunus Emre Belediyespor’a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında çok baskılı oynayan temsilcimiz, net pozisyonlarda buldu. 0-0 biten maçta Yiğitali’nin bir şutu direkten döndü, Fatih Güler de çok net iki fırsatı kullanamadı.