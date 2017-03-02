Alkollü sürücü dehşet saçtı

TEM otoyolu Gebze kesiminde alkol alarak otomobil kullanan polis memuru, 200 kilometre hızla kamyonete çarptı. Kazada polis memuru ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bu sabah saat 05.30 sıralarında TEM otoyolu Gebze ilçesi Muallimköy Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenilen S.K. (31), 34 CCC 83 plakalı otomobili ile Ankara istikametine seyir halindeyken Zeki A.’nın kullandığı 54 TE 409 plakalı kasa dolu kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet devrilirken, dorse yerinden çıkarak yol kenarına uçtu. Polis memuru S.K. ise bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis memuru S.K., itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otomobilde yaptığı incelemede alkol şişelerine rastladı. Bazı alkol şişeleri de otomobilin yanına düştü. Kamyonet sürücüsü Zeki A. ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Polis memurunun kullandığı otomobilin hız göstergesinin 200 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kazayı anlatan kamyonet sürücüsü Zeki A., “Mola vermiştik. Tekrar yola çıktık. Bir dakika geçmedi, büyük bir süratle gelerek vurdu. Bizi savurdu. Otomobilde alkol şişelerini fark ettik” dedi.

Kamyonet sürücüsü Zeki A.’nın Sakarya’dan İstanbul’a marul getirdiği ve yükünü indirdikten sonra geri döndüğü öğrenildi. Kamyonet kasasında bulunan boş kasalar da TEM otoyoluna saçıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.