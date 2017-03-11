Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Güzeloğlu, mesajında, Türk milletinin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 96. yıl dönümünü kutladı.

Tarih boyunca büyük kahramanlıklar gösteren Türk milletinin hür ve müstakil yaşayarak bugünlere geldiğini belirten Güzeloğlu, "Bunun en güzel örneklerinden biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesidir. Milletimiz bu süreçte, kenetlenerek, birlik ve beraberliğinden aldığı güç ile eşsiz bir direnişe ve şahlanışa imza atmıştır. Bağımsızlık sürecinde aktif rol alan ve eşsiz dizeleriyle halkımızın hislerine tercüman olan büyük şair, vatansever ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'da İstiklal Marşı ile bu kahramanlığı ölümsüzleştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Güzeloğlu, Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek, verilen mücadelenin büyüklüğünü ifade ettiğini kaydederek, şunları kaydetti:

"Büyük şair, sefaletin ve umutsuzluğun oluşturduğu genel psikolojinin memleket sathına bir kara bulut gibi çöktüğü savaş yıllarında, kürsülerden millete hitap ederek, yenilgiyi galibiyete, umutsuzluğu umuda çeviren bir irfan ve irade beyanıyla milli ve manevi şahlanışın rehberi, öncüsü olmuştur. Türk milleti kendisine ve kahraman ordusuna ithaf edilen bu marşın şairini asla unutmayacak ve milli birlik ve beraberlik idealini en güzel şekilde ifade eden İstiklal Marşımız, ay yıldızlı bayrağımız göklerde özgür bir şekilde dalgalandıkça milletimizin ortak sesi ve ortak vicdanı olmaya devam edecektir."