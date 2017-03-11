  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Kocaeli 9 °C

"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın"

»
"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın"
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Güzeloğlu, mesajında, Türk milletinin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 96. yıl dönümünü kutladı.

Tarih boyunca büyük kahramanlıklar gösteren Türk milletinin hür ve müstakil yaşayarak bugünlere geldiğini belirten Güzeloğlu, "Bunun en güzel örneklerinden biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesidir. Milletimiz bu süreçte, kenetlenerek, birlik ve beraberliğinden aldığı güç ile eşsiz bir direnişe ve şahlanışa imza atmıştır. Bağımsızlık sürecinde aktif rol alan ve eşsiz dizeleriyle halkımızın hislerine tercüman olan büyük şair, vatansever ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'da İstiklal Marşı ile bu kahramanlığı ölümsüzleştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Güzeloğlu, Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek, verilen mücadelenin büyüklüğünü ifade ettiğini kaydederek, şunları kaydetti: 

"Büyük şair, sefaletin ve umutsuzluğun oluşturduğu genel psikolojinin memleket sathına bir kara bulut gibi çöktüğü savaş yıllarında, kürsülerden millete hitap ederek, yenilgiyi galibiyete, umutsuzluğu umuda çeviren bir irfan ve irade beyanıyla milli ve manevi şahlanışın rehberi, öncüsü olmuştur. Türk milleti kendisine ve kahraman ordusuna ithaf edilen bu marşın şairini asla unutmayacak ve milli birlik ve beraberlik idealini en güzel şekilde ifade eden İstiklal Marşımız, ay yıldızlı bayrağımız göklerde özgür bir şekilde dalgalandıkça milletimizin ortak sesi ve ortak vicdanı olmaya devam edecektir."

Bu haber toplam 252 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yelken Kafe ortaya çıktı09 Mart 2017 Perşembe 22:52
  • İzmit'in yürüyüş, toplanma,miting güzergahı açıklandı09 Mart 2017 Perşembe 17:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret davasında karar09 Mart 2017 Perşembe 16:10
  • Çolakoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki09 Mart 2017 Perşembe 15:09
  • Muhtarlarla ‘Evet’ buluşması09 Mart 2017 Perşembe 14:55
  • AK Parti Gebze'den Açılış Bayramı seferberliği09 Mart 2017 Perşembe 13:07
  • İSU’ya yeni lojistik merkezi09 Mart 2017 Perşembe 11:00
  • En çok kadın istihdam eden firmalar plaket09 Mart 2017 Perşembe 11:00
  • "Önemli olan Mehmet Akif'i anlayarak anmak"09 Mart 2017 Perşembe 10:52
  • Bakan Işık'tan önemli bedelli askerlik açıklaması09 Mart 2017 Perşembe 10:47
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti