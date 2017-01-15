  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Kocaeli 5 °C

"Alo Büyükşehir" 634 bin çağrıyı yanıtladı

»
"Alo Büyükşehir" 634 bin çağrıyı yanıtladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan "Alo Büyükşehir" hattının geçen yıl 634 bin çağrıyı yanıtladığı bildirildi. 

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından çalışmaları yürütülen çağrı merkezinin 2016 yılında da vatandaşların yanında olduğu belirtildi.

Geçen yıl 444 11 41 numaralı hattı arayan vatandaşlara ulaşım, ambulans gibi hizmetlerin sunulduğu, şikayet ve taleplerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her biri farklı uzmanlık alanlarında 29 personelin görev aldığı Çağrı Merkezi, 2016 yılında 634 bin çağrıyı yanıtladı. Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, haftanın 7 günü 24 saat esasına göre vatandaşlardan gelen telefonlara anında cevap vererek hizmet veriyor. 444 11 41 numaralı hattan kolayca ulaşılabilen merkezde, ulaşım, ambulans ve sosyal hizmetlerle ilgili konularda iletişime geçilebiliyor. Konusunda uzman personel, vatandaşlardan gelen talepleri anlık olarak değerlendirmeye alıyor."

Bu haber toplam 437 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kış mevsiminin en zor dönemini nasıl geçirdik ? 15 Ocak 2017 Pazar 11:08
  • Cengiz Topel Havalimanı'nın yolcu sayısı arttı15 Ocak 2017 Pazar 10:19
  • 1 yaşındaki Ezel mücadeleyi kaybetti14 Ocak 2017 Cumartesi 21:36
  • Özge Ulusoy'dan sağlıklı yaşam sırları14 Ocak 2017 Cumartesi 21:17
  • Ali Koca son yolculuğuna uğurlandı14 Ocak 2017 Cumartesi 19:59
  • Lider Demirspor, Tavşantepe sınavında14 Ocak 2017 Cumartesi 16:44
  • Tongar: “Önceliğimiz  evlatlarımız olmalıdır”14 Ocak 2017 Cumartesi 15:46
  • İZKAN-DER’de Kocaeli birliği14 Ocak 2017 Cumartesi 15:16
  • Körfez’de hafriyat kamyonlarına denetim14 Ocak 2017 Cumartesi 14:20
  • 19 yaşında ölüm 14 Ocak 2017 Cumartesi 11:42
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Hala oturup, konuşabiliyoruz 
    • Kobak Kırtasiye
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti