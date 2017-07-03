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Alper Çetin, 1.Lig hakemi olabilir

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Alper Çetin, 1.Lig hakemi olabilir
TFF Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonun hakem klasmanlarını en geç 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar ilan edecek.

Geride bıraktığımız sezon B klasmanda görev yapan ve aldığı görevlerden başarıyla ayrılan Alper Çetin’in üst klasmana terfi etme olasılığının oldukça güçlü olduğu belirtiliyor. Çetin A klasmanına yükselirse, uzun aradan sonra ilimizin 1.Lig’de bir orta hakemi olacak.

 Alper Çetin geçen sezon 12’si 2.Lig, 6’sı 3.Lig, biri Türkiye Kupası eleme olmak üzere 19 maçta orta hakemlik yaptı ve çoğunda gözlemcisinden iyi not aldı. Hakemler Derneği Başkanı Mecit Keskin ile İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım, Alper Çetin’in 1.Lig’i hak ettiğini, Merkez Hakem Kurulu’ndan mutlu bir haber geleceğine inandıklarını belirtiler.

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