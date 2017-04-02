Alperenler Muhsin Yazıcıoğlu’nu andı

Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı 8-31 Mart tarihleri arasında yapılan Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 8. yılı nedeniyle Fuar içi Sivil Toplum Merkezinde(STM), anma programı düzenledi.

BBP Genel Başkan yardımcısı Selahattin Şenliler, İl başkanı Av. Şeref Gönenli, Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Arslan, Alperen Ocakları İl Başkanı Fatih Gedik, BBP eski İl başkanı Nihat Yıldız, Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez, Türk Ocakları Şube başkanı Yücel Alpay Demir, CHP eski meclis üyesi Cengiz Çakar, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak ve davetliler katıldı.

BÜTÜN KİTLELERE HİTAP EDEN LİDER

Alperen Ocakları İl başkanı Fatih Gedik, ‘’Şehit liderimizi kaybettik. Muhsin Yazıcıoğlu kendisini Türk İslam coğrafyasına adayan biriydi. Daima cephelerde Allah yolunda cihad edenlerle beraber oldu. Sadece kendi teşkilatlarında olan gençlerle değil, bütün kitlelere hitap eden liderdi. Ne yazık ki kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İçimiz yanıyor’’ifadelerini kullandı.

SAYGI DUYMAK LAZIM

Alperen Ocakları Genel başkanı Murat Arslan, “Hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Şehit olmak, hakikat uğruna ölmek her kula nasip olacak değildir. Millet olarak bu mukaddes adayı olmak ilkesiyle bu yola baş koyarız. İşte bu mükâfata layık olmuş bir yiğit de şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’dur. Alperen kadroların yetişmesi için çaba gösteriyoruz. Bir elinden Kuran bir elinde bilgisayar olan bir nesil yetiştirmemiz gerektiğini omuzlarımızda hissediyoruz. Bizim parçalanmamız asla mümkün olmamalıdır. Tercihi evet ya da hayır olan herkesin kararına saygılı olunmalıdır” dedi.

DAVA ADAMI

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Avukat Şeref Gönenli “ Hepinize katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gül yüzlü liderimizi 8 yıl önce kaybettik. Aramızdan ayrıldıktan sonra adeta bir tohum misali binlerce Muhsin Yazıcıoğlu yetişmesi için miras bıraktı. Şehit genel başkanımız bize iki önemli miras bıraktı. Birisi özgür düşünme kabiliyeti, diğeri yüksek ahlaklı siyasettir’’dedi. Aramızdan ayrıldıktan sonra adeta bir tohum misali binlerce Muhsin Yazıcıoğlu yetişmesi için miras bıraktı. Şehit genel başkanımız bize iki önemli miras bıraktı. Birisi özgür düşünme kabiliyeti, diğeri yüksek ahlaklı siyasettir. Son olarak söz alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, “Bu saate kadar bekleyen sizlere teşekkür ediyorum. Muhsin Yazıcıoğlu’nu iki olarak ayırabiliriz. Dava adamı ve siyaset adamı. Dava adamının yanında vefa adamıydı’’ dedi.

Kerim YAVUZ