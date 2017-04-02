Alptekin: “Benim üzerimden yardımımı kardeşim alıyor”

Alptekin Aytekin (57), İzmit Kuruçeşme bölgesinde Büyükşehir Belediye Barınma evinde kalıyor.6 ay önceye kadar Köseköy’de kız kardeşinin yanında kalıyormuş.

Alptekin Aytekin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kardeşim, bahçede bir barakada bana bakıyordu. Ben yüzde 80 engelliyim. Benim üzerimden barınma yardımı alıyorlar. Ancak, 6 ay önce beni evden kovdular. Barınma evine sığındım. Ancak, kömür ve yiyecek para yardımı ödemesi kardeşime yapılıyor. Benim, diğer iki kız kardeşim 30 yıl sonra beni görmeye barınma evine geldiler, 60 TL verip gittiler. Kardeşim benim üzerimden yardım oluyor. Bu durumu yetkililerin çözmesini istiyorum”