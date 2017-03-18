Altay 17 maçtır yenilmiyor

SON YENİLGİYİ BİZDEN ALMIŞTI

3.Lig’en en pahalı takımlarından biri olan Altay, kötü başlangıç yaptığı ligde sonradan toparlandı. İzmir ekibi son 17 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyeti Kocaelispor karşısında alan Siyah-Beyazlılar 17 maçlık süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Altay evinde oynadığı 14 maçta ise 7 galibiyet, 6 beraberlik alırken, sadece Van Büyükşehir’e kaybetti. İzmir ekibi sahasında 9 Ekim’den bu yana 5 ayı aşkın süredir kaybetmiyor.

SERKAN DEMİROL VE YOLCU MANSIZ

Altay’ın kadrosunda iki tanıdık sima var. Kocaelispor alt yapısından yetişen kaleci Serkan Demirol ile Yolcu Mansız, Siyah-Beyazlı ekibin başarısı için tek döküyor. Sezon başı Kozan Belediyespor’dan alınan Yolcu 13 maçta forma giydi. Devre arasında Sivas Belediyespor’dan gelen Serkan Demirol 11 maçta görev yaptı, 12 gol yedi. Bugün bu ikili yetiştikleri takıma rakip olacaklar.