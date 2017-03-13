Altay deplasmanı için kampanya

Kocaelispor’un pazar günü İzmir’de Altay ile oynayacağı maçın masrafları için kampanya başlatıldı.

Biz İzmitiz platformu kurucusu Hüseyin Erol’un öncülük ettiği kampanyaya 100 TL verenlerin isimlerini yazdırabileceği belirtildi. Katılımcıların katkı paylarını Fethiye Caddesi No: 37 adresinde bulunan Stom Mağazasına ulaştırmaları gerekiyor. Hüseyin Erol, kampanyamla ilgili çağrısını dün sosyal medya üzerinden yaptı. Erol’un paylaşımı şöyle:

“ÇORBADA SİZİN DE TOZUNUZ OLSUN”

“Bu kentin bir yaşayanı olarak, 19 Mart 2017 Pazar günü Altay ile karşılaşmak üzere İzmir'e gidecek olan Kocaelisporumuzun deplasman masraflarına ortak olmak isteyen dostlarımızı sesleniyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan takımımızın yanında olmak isterseniz, 100 TL karşılığında isminizi yazdırabilirsiniz. Destek verecek olan hemşerilerimize şimdiden teşekkür eder, katkı paylarını Fethiye Caddesi- No:37 adresinde bulunan Stom Mağazasına ulaştırmalarını önemle rica ederiz. En büyük Körfez- Şampiyon Körfez.”