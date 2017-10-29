Altı Nokta Körler Derneği:“Cumhuriyet hepimizindir”

Açıklamaya Kocaeli Çağdağ Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Danacı ve HEPAR İl Başkanı Ahmet Tükenmez, yönetim kurulu üyesi Canan Ayan, HEPAR Afyon İl Başkanı Selçuk Doğan’da katılım gösterdi.

SAYGIYLA ANIYORUZ

Ziyarette konuşan HEPAR İl Başkanı Ahmet Tükenmez, “Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Bilinciyle hareket eden Hak ve Eşitlik Partisi mensupları olarak 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyeti’mizin 94. Yıl dönümünü kutluyor ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet halkın, halk için, halk tarafından yönetildiği tek bir kişinin iradesinin, halkın iradesine üstün tutulmadığı, halkın menfaatleri için geliştirilmiş bir sistemdir” dedi.

KUTLUYORUZ

Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Dernek başkanı Lütfü İskeçe, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kimsesizlerin kimsesi olarak ifade ettiği Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümü nedeniyle şube olarak bizlerde bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz. Siyasi partilerimizden engelli noktası uygulamasını, engelli vatandaşlarımızın, bulundukları ilçelerden seçilebilecekleri ilçelerden aday gösterilmelerini talep ediyor, bütün Ulusumuzun Cumhuriyet bayramını kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Kerim YAVUZ