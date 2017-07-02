Altı Nokta Körler Derneği:“Derneğimiz kapanmasın”

Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şubesi’nin 10’uncu Olağan Genel Kurulunda tekrar başkan seçilen Lütfü İskeçe derneğin maddi sorunlar yaşadığını söyleyerek, “Kent yöneticileri ve hayırsever vatandaşlardan bu konuda destek bekliyoruz. Derneğimizin kapanmasını istemiyoruz” dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şubesi’nin 10’uncu Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz gün gerçekleşti. Kongrede tek aday olan mevcut başkan Lültü İskeçe tekrar başkan seçildi. Belediye Çarşı İş Hanı, 5’inci katta bulunan dernek merkezinde gerçekleşen kongreye; Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkez Teşkilatlanma Sekreteri Yaşar Seven, Mali Sekreter İdris İnandı, Şube Başkanı Lütfü İskeçe ve dernek üyeleri katıldı. Kongrenin divan başkanlığını Genel Merkez Teşkilatlanma Sekreteri Yaşar Seven yaptı. Kongre sonunda tek aday olan Lütfü İskeçe oy birliği ile tekrar başkan seçildi.

DERNEK, ÜYELERİMİZİN SOSYALLEŞTİĞİ TEK YER

Genel Kurul sonrasında konuşan Şube Başkanı Lütfü İskeçe maddi olarak desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, “Maddi imkansızlıklar nedeniyle derneğimize ait bürolarımızı satmak zorunda kaldık. Şu anda faaliyet gösterdiğimiz yeni büromuza kira ödüyoruz. Ancak aylık aidat miktarımız 6 TL. Dernek üyelerimizin birçoğunun maddi durumu kötü. Burada yaptığımız faaliyetlerle üyelerimi sosyalleşme imkanı buluyor. Eğer gelir temin edemezsek derneği kapatmak zorunda kalabiliriz. Kent yöneticileri ve hayırsever vatandaşlardan bu konuda destek bekliyoruz. Derneğimizin kapanmasını istemiyoruz” dedi.

Yeni oluşturulan yönetim kurulu üyelerinin isimleri şöyle:

Yönetim Kurulu: Lütfü İskeçe, Engin Aysu, Osman Deniz, Abdurrahman Gençoğlu, Ali Boyasızoğlu.

Genel merkez üst kurul delegeleri: Lütfü İskeçe, Engin Aysu, Osman Deniz, Kemal Aslan, Hacı Yılmaz, Abdurrahman Gençoğlu, Zafer Keleş, Ali Boyasızoğlu, Mustafa Çimen, Vedat Kaplan, İsmail Erkan, Osman Karagöz, Yaşar Şahın, Yaşar Tahsin Acun, Ishasan Kahramanoğlu, Sera Atmaca, Murat Çolak.

Denetleme kurulu üyeleri: Metin Bektaş, Osman Karagöz, Serdar Kocagöz

Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Genel Kurul Delegesi: Lütfü İskeçe

Ayşegül KALAYCI