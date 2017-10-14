Altı Nokta Körler Derneği’nin erişilebilirlik talebi

Belediye Çarşı İş Hanı, Kat-5 adresinde bulunan dernek merkezinde gerçekleşen basın açıklamasına Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Lütfü İskeçe, Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek üyelerinin yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Emek Bürosu Başkanı Ömer Akın, CHP’li Meclis Üyesi Aliye Hale Meriç, CHP İzmit İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kuzu, Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) İl Başkanı Ahmet Tükenmez, Genel Sekreter Abdurrahman Gençoğlu, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tansu Aygül, Üye Canan Ayan da katıldı.

Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Dernek Başkanı Lütfü İskeçe yaptığı konuşmada engellilerin kendisi ifade edebilecekleri zeminin hazırlanması gerektiğini söyleyerek, “Türkiye’de yaklaşık 10 milyon engelli bulunuyor. Biz sizin adınıza gerekeni yapıyoruz diyorlar. Partilerin il ilçe yönetimlerinde engelli olsa partiyi mi batırır. Daha çok faydası olur. Partilerde görev alan engellilerin arkasında köklü örgütlerin olması faydalı. İktidara aday olan bir parti politika iyi belirlemeli. Her şeyden önce engellilerin ayağına gelecek. Bize değer verecek. 10 yaşında çocuğa şeker verir gibi biz seni çok seviyoruz demeyecek. Yıllarca bunu yaşadık. Ak Partilileri de çağırdık gelmediler” dedi.

ELİMDEN GELENİ YAPMAYA SÖZ VERİYORUM

CHP İzmit İlçe Emek Bürosu Başkanı Ömer Akın, “Sizlerin sorunlarınızı en iyi bilecek sizin aranızdan arkadaşınız olabilir. Emek Büromuzda sizin içinizden olan Hasan Akbal yer alıyor. Bundan sonra size nasıl katkı verebiliriz. Sorunlarınızı nasıl gündeme getirebiliriz. Bunları konuşalım” dedi. CHP Kocaeli Milletvekili Hale Meriç ise “Mecliste engellilerle ilgili bir görüşme olmadı. Bu nedenle davet almadınız. İktidar ne derse o yapılıyor. İzmit’te size yönelik yapılan bir şey yok. Engelleri kafada kaldırmak lazım. En büyük sıkıntıyı çeken sizsiniz. Her uzuv çok önemli. Siz bu eksikler içinde hayat mücadelesi veriyorsunuz. Kiminiz çoluk çocuğunuza bakıyorsunuz. CHP olarak çok şeyler yapmak istiyoruz. Parti programında projeler var. İktidar olursak hayata geçebilir. Bundan sonra bu görevi ben üzerime aldım. Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Sizlerin sesi, kulağı, gözü olmaya söz veriyorum” dedi.

YÖNETİMDE SİZLERE YER VERMEK İSTİYORUM

Altı Nokta Körler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Engin Aysu, “Parti girişleriler engellilere uygun mu. Asansör sistemi gibi erişilebilirlik rahat mı bu kriterlere bakıyoruz. Kocaeli’ deki aksaklıkları görme açısından mesela Alışveriş Merkezleri görme engelliye ne kadar uygun. Parti binaları ne kadar uygun. Gelin bir gün program yapı hep beraber gezerek tespit edelim” dedi. Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) İl Başkanı Ahmet Tükenmez, “İl yönetiminde sizlerle hareket etmek istiyorum. Yönetimde sizlere de yer vermek istiyorum. Gelin beraber çalışalım. Parti programımızda engellileri ilgilendiren projeler ile ilgili parti kurucumuz Osman Pamukoğlu ve Genel Başkanımız Yücel Savaş ile birlikte tüm ayrıntıları sizlere sunacağız” dedi.

Ayşegül Kalaycı

