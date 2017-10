Altı Nokta üyelerine İlmihal Kursu

Belediye Çarşı İş Hanı, Kat:5 adresindeki dernek merkezinde gerçekleşen kursa eğitimci olarak Kocaeli İl Müftülüğü’nde Engelliler İl Koordinatörü olarak görev yapan Şinasi Birişik katılıyor. Dernek Başkanı Lütfü İskeçe ve yönetim kurulu üyeleri tarafından düzenlenen kurs yaz tatiline kadar devam edecek.

FARKLI İNANÇLARDA KURSLAR AÇABİLİRİZ

Dernek Başkanı Lütfü İskeçe kurs öncesinde yaptığı konuşmada, “Derneğimiz mozaik olduğundan her inançtan görüşten insanların olacağı doğaldır. Şimdiki İl Müftülüğümüz ile vermiş olduğumuz İlmihal kursunun dışında Türkiye’de yaşayan her türlü inançta yaşayan insanlarımız var. Bugün talep olursa bir Semah kursu dahi verebiliriz. Derneğimiz hiçbir zaman tek görüşte kalmış bir dernek değildir. Derneğimizin bünyesinde bulunan üyelerimizin talepleri doğrultusunda her kurs ve faaliyetlere açığız” dedi.

FARKLI KURSLARIMIZ DEVAM EDECEK

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Engin Aysu ise, “Kocaeli Müftülüğümüzle birlikte üyelerimizin yoğun talebi üzerine İslam dinini ve temel kaynaklarını öğrenmek bu konuda eksik olan bilgilerimizi tamamlamak amacıyla çarşamba akşamları İlmihal kursu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Dinimizin temel kaynakları ve inanç esaslarını tamamen Diyanet işleri Müfredatı çerçevesinde üyelerimize temin ediyoruz. Kursumuz yaz tatiline kadar sürecek. İlerleyen dönemde kurs sayısını arttıracağız” diye konuştu.

HAVA SU KADAR GEREKLİ

Kocaeli İl Müftülüğü’ nde Engelliler İl Koordinatörü olarak görev yapan Şinasi Birişik kurs hakkında bilgi vererek, “İlmihal dersleri adı altında bir Müslüman’a neler gerekiyorsa onları vermeye çalışıyoruz. İnsanlarımız başka mecralara düşmesin diye diyanetin bastırdığı eserlerle İslam dinini öğretmeye çalışıyoruz. Dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Diğer derneklere de havadan sudan sonra insanlara en çok lazım olan inanç esasları ve din gereksinimlerini anlatmaya çalışacağız” dedi.

Ayşegül Kalaycı