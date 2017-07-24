Altın ödüllü atıcılık müsabakası

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Avcılar ve Atıcılar Derneği'nce Yasağan Düzü Yaylası'nda düzenlenen 21 Atıcılık Müsabakaları'nda 4 ayrı branşta dereceye girenler altınla ödüllendirildi.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Avcılar ve Atıcılar Derneği işbirliği ile yapılan Kocaeli genelindeki avcılık ve atıcılık derneklerinin katıldığı 21. Atıcılık Müsabakaları Gölcük'e bağlı Hasaneyn Köyü Yasağan Düzü Yaylası'nda gerçekleşti. Atıcılık müsabakalarına Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gölcük Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Osman Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müsabakalar 4 ayrı branşta yapıldı. Yarışmacılar Trap Atışı, Tabanca Atışı, Tek Kurşun Atışı ve Şişe Atışı dallarında kıyasıya mücadeleye girdi. Trap atışında Kenan Yalçınkaya birinci, Ozan Öğe ikinci, Selahattin Uzuner üçüncü, tabanca atışında Salih Kaya birinci, Necati Çelik ikinci, Ali Şen üçüncü, tek kurşun atışında Salih Akkaya birinci, Furkan Turna ikinci, Yusuf Turna üçüncü, şişe atışında Hüseyin Koz birinci, Salih Akkaya ikinci, Nazmi Bozkurt ise üçüncü oldu. Müsabakalarda dereceye girenlere kupalarının yanı sıra birincilere 3, ikincilere 2, üçüncülere ise 1 altın verildi. Ayrıca ilk üçün dışında ilk 10 kişi arasına giren yarışmacılara da çeşitli hediyeler verildi.

Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, "Avcılığa ve atıcılığa gönül vermiş kişilerin katılımıyla ile düzenlenen müsabakaların her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir ilgi görmesi ve il dışından da birçok sporcunun katılımının da bir hayli fazla olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Belediye olarak elimizden geldiğince bu güzel spora destek olmaya ve katkı sağlamaya gayret göstererek geleneği sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.