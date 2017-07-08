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Altında 4 yıldan sonra bir ilk

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Altında 4 yıldan sonra bir ilk
Yeni yıla yükselişle başlayan altın, devam eden 5 ayda üst üste değer kaybetmesine karşın bu yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 7,7 kazandırdı. Altın, Mart 2013'ten bu yana ilk defa 5 ay peş peşe değer kaybetti.

Döviz kurundaki sert hareketlerin etkisiyle yeni yıla yükselişle başlayan altın, devam eden 5 ayda üst üste değer kaybetmesine karşın ilk yarıda yatırımcısına kazandırdı.

Yeni yıla dolar kuruna paralel sert yükselişlerle başlayan altın, ocak ayını yüzde 12,73 değer kazancıyla tamamladı. Ocaktaki yükselişini devam eden aylarda sürdüremeyen altın, Mart 2013'ten bu yana ilk defa 5 ay üst üste değer kaybetti.

Yaşanan siyasi ve jeopolitik riskler ile döviz kurlarındaki sert hareketlerin etkisiyle yılın ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen ve yatırımcılar tarafından fiyatı en çok merak edilen yatırım araçlarından biri olan altın, söz konusu dönemde 130-154 lira bandında hareket etti. 

Ocakta yüzde 12,73 değer kazanmasına karşın şubatta yüzde 0,41, martta yüzde 0,30, 154,4 lira ile rekor kırdığı nisanda yüzde 0,83 ve mayısta yüzde 0,63 değer kaybeden altın, haziran ayını yüzde 2,3 düşüşle 140,5 liradan tamamladı. Altın, 5 ay üst üste değer kaybetmesine karşın ilk yarıda yatırımcısına yüzde 7,7 kazandırdı. 

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