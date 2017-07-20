Altyapı adına ne yapılması gerekiyorsa biran önce yapılsın

Bir kez daha gördük ki, dünyanın, bu bölgenin iklimi değişmiştir. Artık çok sıcaklar olabiliyor. Çok soğuklar olabiliyor. Çok şiddetli yağmurlar yağabiliyor.

Evet, Meteoroloji çok başarılı. Ne zaman, nereye, saat kaçta ne kadar yağmur yağabileceğini bile önceden söyleyebiliyorlar. Ama, önceden haberi olsa da insan oğlu doğanın gücü karşısında aciz kalıyor.

İşte, önceki gün İstanbul’da afet oldu. Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir battı. İstanbul’u sele boğan bulutlar, güneye dönmeyip, bizim bu tarafa gelse, perişan olmuştuk. Şükür gelmedi. Bizi sıyırmış görünüyor.

Ama bugün İstanbul’a, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir’e yarın bizim buralara yağacak. Doğayı durdurmamız, olabilecekleri engellememiz mümkün değil. O zaman önlem alacağız. Doğanın öfkesi karşısında zararımızı en aza indirecek önlemleri alacağız. Başka çaresi yok.

“SEÇİM KAYBEDERİZ ENDİŞESİ”

AK Parti’nin yerel iktidarı döneminde, İbrahim Karaosmanoğlu döneminde şehrimizde önemli alt yapı çalışmaları yapıldı. Yüzmilyonlarca lira yer altına yatırıldı. Aslında kimse bu alt yapı işlerini eleştirmedi. “Neden bunları yapıyorsunuz” demedi. Eleştirilen, bu kentte başlayan her işin gerekenden uzun sürmesiydi. Müteahhitlerin başına buyruk çalışması, halkı rahatsız etmesi, yapılan her iş sırasında su, gaz borularının patlatılması, elektrik kablolarının kopartılmasıydı.

Bakın, Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde eski askeri lojman binalarının yeri otopark olacaktı. Kavşak olacaktı. O dönemde İSU Genel Müdürü olan İlhan Bayram, “Benim İzmit’in üst kesimlerinden inecek sel sularını denize pompalayacak tesis için yere ihtiyacım var” dedi. Burada yaklaşık 15 milyon TL harcandı. Dev pompa istasyonları yapıldı. Saniyede 10 metreküp sel suyunu, D-100’ün altından denize pompalayacak 5 büyük pompa.

Elbet işe yarayacak. Elbet gün gelecek, İzmit’i büyük sel felaketlerinden kurtaracak. Daha yapılması gereken çok iş var. Alemdar Caddesi’nden pompalara giden yağmur suyu kolektörü eksik bırakıldı. Cumhuriyet Caddesi’ne kadar, eski Alemdar Geçidine kadar boru geldi, burada durdu. Oysa borunun İzmit Lisesi’ne kadar çıkması lazım. Kartepe bölgesinde çok alt yapı eksikleri var. Yapılması lazım. İzmit’in Sanayi Mahallesi, Körfez Mahallesi’nde, Serdar’da, Yenimahalle’de, Alikahya’da yapılması gerekenler lazım. Gebze büyük ölçüde halledildi. Ama Körfez’de, Derince’de alt yapı lazım.

Büyükşehir Belediyesi yönetimi, eski çalışmalarda çok yıprandı. Hele hele şu tramvay işindeki gecikme, büyük prestij kaybına neden oldu. Sütten ağızları yandı, şimdi yoğurdu üfleyerek yiyorlar. “Aman” diyorlar. “Şurada alt yapıya ihtiyaç var ama, halk bize kızgın. 2019 seçimlerine kadar alt yapı işine kalkışmayalım. Şehri daha fazla kızdırmayalım. Yoksa seçim riske girer.”

Girsin sevgili Başkanım. Seçim riske girerse girsin. Zaten 2019 seçimleri risklidir. Siz doğru olanı yaptırın. Bu şehrin alt yapı eksiklerini tamamlatın. İşleri doğru dürüst müteahhitlere verin. Müteahhit çalışırken kontrol ettirin. Başlayan işin makul süre içinde, kenti en az rahatsız edecek şekilde tamamlanmasını denetleyin.

Ama yapılması gerekenleri yapın. Bu işi en iyi bilen, nerede eksik var, nerede ne yapılması gerekir bunları çok iyi bilen bir Genel Sekreter, İlhan Bayram var.

Buraların iklimi değişti. Çok yağmurlar yağacak. Alt yapıyı bitirelim. Tamam, yapılan her şeye rağmen tufan gibi yağmurda sel önlenemeyebilir. Ama zarar azalır. Can kaybı önlenir. Bu şehirdeki bütün istinat duvarlarını ciddi biçimde denetletin. Sağlamlaştırın.

Sadece yağmur suyu alt yapısı değil sorun. Bu şehrin bütün elektrik hatlarını yer altına almamız yazım. Aşını kar yağışından, şiddetli rüzgardan korumak lazım. Trafoları yenilemek lazım. Bundan 15-20 yıl önce yapılan mühendislik hesaplarının hepsi çökmüştür. Kar yükü hesabı, metrekareye düşen yağış miktarı hesabı, rüzgar şiddeti hesabı, değişen iklimlerle birlikte artık geçersizdir. Bu şehrin alt yapısındaki bütün eksikleri biran önce bitirmek lazım. Siz bütün bunları yaptırın, biz 2019 seçimleri öncesinde yapılan bütün güzellikleri, doğru işleri halka anlatır, seçimi sizin adınıza kotarabiliriz.

Biraz yavaş gidin yayaları ıslatmayın

Yaz ortasında çok yağışlı günlerden geçiyoruz. İzmit’te ana caddeler, sokaklar su tutuyor. Egzozu delinmiş, trafiğin ortasında arabasının el frenini çekip döndürerek hava attıklarını sanan magandalar için artık söyleyecek sözüm yok. Ama bu yağışlı, caddelerin, sokakların su tuttuğu günlerde bütün araç sürücülerinden rica ediyorum. Lütfen yavaş sürün. Arabanızı su birikintisi içine sokup, yol kenarında yürüyen yayaların üzerine su sıçratmayın.

Çok mazot yakar diye, genellikle arabada klima kullanmam. Camları açıp yolculuk yaparım. Geçen sabah Alikahya bölgesinde Kentsa önündeki yolda giderken, yanımdan geçen Hyundai arabalarla yüklü bir TIR, su birikintisinin içine öyle bir daldı ki, arabanın açık camından giren yağmur suyu ile adeta banyo yaptım.

Yazık, ayıp. Yol kenarında, kaldırımda yürürken sırılsıklam ıslanan insanlar, çocuklar görüyorum. Herkesin, insan olduğunu bilerek hareket etmesi lazım. Lütfen, su biriken yollarda arabanızla hızlı gitmeyin. Empati yapın. Sizi bir araba ıslatsa arkasından nasıl söversiniz. Siz de insanları yolda birikmiş yağmur suyu ile ıslatmamaya özen gösterin.

G.Saray’ın tarihi günü

Futbolda yeni sezonun ayak sesleri duyulmaya başlandı. İlk resmi maçı geçen hafta Avrupa Ligi eleme turunda G.Saray oynadı. İsveç’in Ostersund takımına deplasmanda 2-0 yenildi. G.Saray son yıllarda çok zor ve karmaşık bir süreçten geçiyor. Avrupa Liginde kendisinden çok daha zayıf bir takıma ön eleme turunda elenirse, dağılır.

Bu akşam saat 20.30’da İstanbul’da 2-0’lık maçın rövanşı var. İsveç’te çok kötü oynayan, zayıf rakibi karşısında hiç etkili olamayan G.Saray bu akşam elenirse, ne Teknik Direktör Tudor, ne Başkan Özbek kalır. Bu nedenle, bu akşamki maç G.Saray açısından tarihi bir dönemeç olacak. Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden kulüplerin çok puan toplaması lazım. Umalım ve dileyelim ki, G.Saray bu gece ön eleme turunu geçsin.