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Altyapı Hüseyin Günister’e emanet

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Altyapı Hüseyin Günister’e emanet
Gölcükspor’da yaşanan fikir ayrılığı nedeniyle uzun süredir altyapı koordinatörlüğü yapan Metin Peken ile yollar ayrılmıştı.

Kırmızı-Siyahlı kulübün yönetimi elini çabuk tutarak bu göreve Hüseyin Günister’i getirdi. İzmit Belediyespor, Büyükşehir Kağıtspor, Derincespor, Kocaelispor’da çalışan Günister, en son geçen sezon Alikahya Belediyespor altyapısında görev yapmış, Yahyakaptanspor’un futbol okuluyla ilgileniyordu.

YENİ TEKNİK HEYET

Gölcükspor alt yapısında koordinatör dışında, tüm teknik kadroda de belli oldu. Geçen sezonki teknik kadrodan İshak Bağçiçek ve Emre Denizli ile yollar ayrıldı, ekibe Şemsettin Yalta, Adem Aydemir ile Engin Kaymak katıldı. Yeni sezonda U19’a Adil Kuru, U17’ye Orkun Koç, U16’ya Mustafa Çelik, U15’e Adem Aydemir,  U14’e Şemsettin Yalta, U13’e Engin Kaymak,  U11 ve U12’ye ise Birkan Agun bakacak. Futbol okulu için iki akademiysen antrenörle görüşme yapıldığı, kaleci antrenörlüğü için ise Metin Gencer ile bir ismin daha düşünüldüğü belirtildi.

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