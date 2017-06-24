Altyapı koordinatörü Aydın Günaydın’dan iddialı açıklama: “Ayrılanlar etkilemez”

Kocaelispor Altyapı Koordinatörü Aydın Günaydın, A takım kadrosundaki eksilmeler konusunda iddialı açıklamalar yaptı.

Günaydın, “Camiamız, taraftarımız hiç merak etmesin, kaygılanmasın. Ayrılanlar takımın performansını etkilemeyecek. Çünkü aşağıdan çok iyi yetenekler geliyor” dedi.

“GENÇLER ARATMAYACAK”

Aydın Günaydın, mevcut altyapıdan 3-4 ismi A takıma önerdiklerini hatırlatarak, “Bunun dışında il dışında gözlemlerimiz oldu. Antalya’daki Akademi Ligi finallerini izledik ve bazı oyuncuları beğendik. Kulüpleriyle temas halindeyiz. Her biri A takım aday kadrosunu zorlayacak düzeyde. Yakın bir zamanda transferlerini bitirmek istiyoruz. Bu kaynaktan da A takım kadrosuna 3-4 ismi katmak istiyoruz. Toplamda sayı 7-8 olacak. İnanıyorum bu gençler ayrılanların yerini aratmayacak” dedi.