Altyapı koordinatörü Aydın Günaydın’dan iddialı açıklama: “Ayrılanlar etkilemez”

Günaydın, “Camiamız, taraftarımız hiç merak etmesin, kaygılanmasın. Ayrılanlar takımın performansını etkilemeyecek. Çünkü aşağıdan çok iyi yetenekler geliyor” dedi.
“GENÇLER ARATMAYACAK”
Aydın Günaydın, mevcut altyapıdan 3-4 ismi A takıma önerdiklerini hatırlatarak, “Bunun dışında il dışında gözlemlerimiz oldu. Antalya’daki Akademi Ligi finallerini izledik ve bazı oyuncuları beğendik. Kulüpleriyle temas halindeyiz. Her biri A takım aday kadrosunu zorlayacak düzeyde. Yakın bir zamanda transferlerini bitirmek istiyoruz. Bu kaynaktan da A takım kadrosuna 3-4 ismi katmak istiyoruz. Toplamda sayı 7-8 olacak. İnanıyorum bu gençler ayrılanların yerini aratmayacak” dedi.
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