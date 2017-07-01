Altyapı seçmeleri tamamlandı

Kocaelispor’da Akademi Ligi takımlarında değerlendirmek amaçlı altyapı seçmeleri önceki gün tamamlandı.

1999 ile 2004 doğumluların 8 gün süren seçmelerine 250-300 dolayında futbolcu katıldı. Her yaş grubuna katılım ortalamışı 50 dolayındaydı. Altyapı koordinatörü Aydın Günaydın ve ekibinin gözetiminde gerçekleştirilen seçmelerin ardından zayıf görülen isimlere teşekkür edilirken, performanslarıyla öne çıkan 30 kişi ilk etabı geçmiş oldu.

TAKIMLARLA İDMANLARA ÇIKACAKLAR

Akademi takımları önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacak. Tespit edilen futbolcular da mevcut takımlarla antrenmana alınacak. Bir süre yapılacak gözlemin ardından yeterli görülenler, kulüplerinin onayı halinde Yeşil-Siyahlı bünyeye dahil edilecek. Bu arada yurt dışından gelen talep doğrultusunda gurbetçi futbolcuların da mevcut takımlarla idmanlara alınacağı ve haklarında karar verileceği belirtildi.

İBRAHİM YILMAZ AYRILDI, FATİH SARMAN GELİYOR

Kocaelispor altyapı teknik kadrosunda mevcut isimlerin sözleşmeleri 31 Mayıs itibariyle dolmuştu. Futbol okulunda görev yapan İbrahim Yılmaz’ın yeni dönem olmayacağı belirtildi. Ercan Ağaçe, Yusuf Yazıcı ve Kerem Nazlıgül ile devam ediyor. Ekibe Köseköylü Fatih Sarman’ın girmesi gündemde. Önceki günkü seçmelerde görev yapan Sarman’ın durumu kısa bir süre içerisinde belli olacak. Teknik kadroya 3 veya 4 yeni takviye daha yapılacak.

AKADEMİ LİGİ EYLÜL ORTASINDA BAŞLAYACAK

Gençlik Geliştirme Akademi Ligi’nde yeni sezonun eylül ortası gibi başlatılması planlanıyor. TFF geçen yıldan farklı olarak formatta değişiklik düşünüyor. Grupların daha bölgesel olması yönünde bir çalışma var. Ayrıca F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş gibi kulüplerin ayrı gruba verilmesi söz konusu. TFF’den bu konularla ilgili bilgilendirmenin kısa süreçte yapılması bekleniyor. Kocaelispor altyapı koordinatörü Aydın Günaydın, zorluk derecesi, seviyesi yüksek maçlar oynamaktan yana olduklarını, bu bağlamla G.Saray, F.Bahçe gibi takımlarla aynı grupta yer almak istediklerini söyledi.