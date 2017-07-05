Altyapıda teknik ekip tamam

Kocaelispor altyapısında yeni sezonun teknik yapılanması tamamlandı.

Aydın Günaydın’ın genel koordinatörlüğündeki ekipte Ercan Ağaçe, Yusuf Yazıcı, Cem Kurşun ve Kerem Nazlıgül ile yola devam ediliyor. Ekibe iki yeni isim dahil oldu. En son Doğantepespor’u çalıştıran Uğur Soykan ile Köseköylü antrenör Fatih Sarman’ın katımıyla altyapıdaki teknik ekip sayısı 6’ya çıktı.

KİM, HANGİ KATEGORİYE BAKACAK?

Bu arada hangi anten örün hangi kategoride görev alacağı da belirlendi. Yeni sezon U19’a Günaydın, U17’ye Yazıcı, U16’ya Soykan, U15’e Ağaçe, U14’e ise Sarman bakacak. Cem Kurşun futbol okulundan sorumlu isim olacak. Kurşun’un yanına iki yardımcı alınacak ve böylece sayı 8 ile tamamlanacak. Ekibe profesyonel bir kaleci antrenörünün dahil edilip edilmeyeceği daha sonra netleşecek.