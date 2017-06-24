Altyapıda teknik kadro genişleyecek

Kocaelispor’da yeni sezon altyapı teknik kadrosunun genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Geride bıraktığımız sezon yaş gruplarında koordinatör Aydın Günaydın’ın yanı sıra Ercan Ağaçe, Yusuf Yazıcı ve Cem Kurşun, futbol okulunda İbrahim Yılmaz görev yapmış, Kerem Nazlıgül de kaleci antrenörü olarak kadroda bulunmuştu. Mevcut 6 olan sayı yeni sezonda her yaş grubu için birer, futbol okulu için üç ve bir de profesyonel kaleci antrenörü olmak üzere 10’a çıkartılacak.

GÜNAYDIN: “ÇOK ZORLANDIK”

Altyapı koordinatörü Günaydın bu konuyla ilgili talebini rapor olarak yönetime sundu. Yönetim bütçeye bakarak bu talebi değerlendirecek. Günaydın, “Geçen sezon bazı arkadaşlar iki kategoriye birden bakmak zorunda kaldı, futbol okulunun yükü de ilk zamanlar bir kişiye kaldı. Bu yüzden çok zorlandık. Yönetimimize talebimizi ilettik, uygun görüleceğine inanıyoruz” dedi.