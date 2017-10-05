Alzaymır hastası dede 30 saat sonra bulundu

3 Ekim Salı günü Körfez İlçesindeki evinden Yuvacık’taki Diş Hastanesine muayene için gelen Osman Dudunalı (74) isimli yaşlı adamdan haber alamayan yakınları önce kendi imkanlarıyla aramaya başladılar.

Yaşlı adamı salı gecesi bulamayan yakınları polise haber verdi. Polis, hastane kameralarından yaşlı adamın hastane yanındaki ormanlık alana girdiğini tespit ettikten sonra gün boyu ormanlık alanda aramaları yoğunlaştıran polis ve yakınları Osman dedeye ulaşamadılar.

Çarşamba gecesi 22.30 da Kocaeli AFAD İl Müdürlüğüne yapılan ihbarla olay yerine giden AFAD ekibi polis ve yakınlarıyla birlikte bakılamayan alanlarda detaylı aramalara başladı. Ve 3 saatlik arama ardından yaşlı adam AFAD ekibince gece 02.00 sıralarında ormanlık alanda bitkin ve çok üşümüş halde bulundu. Ormanlık alandan alınarak 112 ambulansına taşınan Osman dede sağlık ekiplerine teslim edildi.

