Alzheimer ile mücadelede akıllı telefon avantajı

Bilim insanları Alzheimer ile akıllı telefon uygulamalarıyla savaşıyor. Uzmanlar yazılımların, Alzheimer hastalarında yüzde 40 oranında ilerleme sağladığını söylüyor.

Beyin ve sinir sistemi uzmanlarının ürettiği yazılım, Alzheimer hastalarının hafıza ve algı merkezlerini uyarıyor.

Cambridge Üniversitesinde yapılan araştırma, bir aylık kullanımla hastalığın olumsuz etkilerinin fark edilir düzeyde azaldığını gösteriyor.

Dünya çapında 50 milyondan fazla kişi, bunama hastalığı Alzheimer ile mücadele ediyor.

Zayıflayan hafıza ve unutkanlıkla başlayan semptomlar, hastanın olduğu kadar yakınlarının hayatını da olumsuz etkiliyor.

Yazılım şu ana kadar kısıtlı sayıda hasta üzerinde denenmiş durumda, ancak uzmanlar uygulamanın Alzheimer ile mücadelede önemli bir kilometre taşı olduğu görüşünde birleşiyor.