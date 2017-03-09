Alzheimer ve Parkinson tedavisi için umut ışığı

Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklarda ve omurilik yaralanmalarında kaybedilen ya da hasar gören sinir hücrelerinin yenilenmesine yönelik önemli bulgulara ulaşıldı.

Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından bulunan veriler, uluslararası araştırmacıların çalışmalarına kaynaklık olması için ABD'de PLoS One Dergisi’nde yayınlandı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz’ın yürütücüsü olduğu Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı’nda sinirlerin birbirleriyle bağlantı kurduğu akson adı verilen uzantılarına ilişkin yapılan araştırmalarda uluslararası bilim camiasına önemli çıktılar sunuldu. ABD'de PLoS One Dergisi’nde yayınlanan bilimsel bulguları içeren yayının içeriğini tanımlayan GTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz, “Sinirdeki yaralanmalarda sinir oluşumunu desteklemek sinirbilim alanındaki en önemli problemlerden bir tanesidir. Embriyonik, nöral veya mezenkimal gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen kök hücrelerle sinir hücresi oluşturma verimliliği her geçen gün gittikçe artmakta, ancak özellikle istenilen nöron türünü oluşturmak, veya bu nöron türünün sadece ve sadece istenilen devreyi oluşturmasını sağlamak hala büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi. Kurnaz, bu çalışmanın ayrıca kanser açısından da önemli bulgulara ulaşabileceğini söyledi.