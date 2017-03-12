AMAN CANIM SAĞ OLSUN DİYEBİLMEK

Evvel zaman içinde muhteşem bir hükümdarın dünyalar güzeli bir kızı varmış. Kız evlilik çağına gelmiş ama kimseleri beğenmezmiş. Ne kralların oğulları, ne zengin tüccarların oğulları... Kız her kendini isteyene burun kıvırıyormuş. Bir gün ülkede yakışıklı ama fakir bir genç de istemiş bu kızı. Tabii ki reddedilmiş.

Bu genç başka bir ülkeye gitmiş, çalışmış çabalamış çok zengin olmuş. Yıllar sonra ülkesine geri dönmüş ve kendisini reddeden bu kızı görmek istemiş. Sormuş, soruşturmuş, kızın evini öğrenmiş. Gitmiş evin önünde beklemeye başlamış. Derken kapı açılmış, kapıdan çirkin mi çirkin bir adam çıkmış.

Adam gittikten sonra bizimki kapıyı çalmış. Kız açmış. Genç evden çıkan kocan mıydı diye sormuş. Genç kızda "evet" deyince. Neden bu kadar çirkin bir adamla evlendiğini sormuş kıza. Kız da genci içeriye buyur etmiş ve onu evin arka bahçesinde bulunan muhteşem bir gül bahçesine götürmüş. "Şimdi sorunun cevabını öğreneceksin. Bu gördüğün gül bahçesinde en güzel gülü bulup bana getirmeni istiyorum.

Yalnız bir şartla, bahçede ilerlerken asla geri adım atmayacaksın. "Genç, "Tamam" demiş ve başlamış bahçede ilerlemeye. Tam en güzel gülü gördüm derken, başka güzel bir gül daha görüyormuş. Tam o güle elini atacakken başka güzel bir gül, tam onu koparacakken başka güzel bir gül. Bir bakmış bahçenin sonuna gelmiş, geriye adım atması da yasak! Bahçenin sonunda boynu bükük solmuş güzel olmayan bir gül önüne gelmiş ve o gülü koparmak zorunda kalmış. "İşte! Demiş kız. Anladın mı şimdi niye bu adamı seçtiğimi?" Bu hikayeden herkes kendine bir pay çıkarabilir sanırım.

Hayat için "Silgi kullanmadan resim çizme sanatıdır" der bir yazar. Ama eğer silgi kullanmak zorunda kaldığımız zamanlarda silgimiz kalemimizden önce bitiyorsa hayatta çok hata yapıyoruz demektir. İnsanoğlu ne yazık ki aciz bir yaratık. Acizliğinin göstergesi de elindekini görememe, sahip olduklarının değerini bilmemesinden kaynaklanıyor. İnsanlar çoğu zaman elde ettiklerini değil de devamlı elde edemediklerini düşünüyorlar.

Yetinmeyi ve idare etmeyi pek bilemiyoruz gibi geliyor bana. Gerekli çabayı göstermeden hep daha fazlasını ve olmayanı istiyoruz. Bu durumda da içimizdeki hırsın katlanarak çoğalmasına ve bizi gün ve gün mahvetmesine göz yumuyoruz. Aslında yapabileceklerini yaptıktan sonra bazı şeyler olmuyorsa bu durumda yapmamız gereken tek şey şikayet etmek değil bunu kabul edip hayatımızı idame ettirmektir. İnsanın dünyadaki hedefi çok şeylere sahip olmak değil çok az şeye ihtiyaç duymak olmalı.

Yaşamında hangi şeyleri değiştirip, değiştiremeyeceği durumlarını kavrayan bir insan böyle durumlarda "aman canım sağ olsun" diye bilmelidir. Asilce kendini idare etmenin anlamı budur. Birde bize güç veren içimizdeki yaşama azmimizdir. Rüzgar mumu söndürür fakat yangını alevlendirir. Bakın çoğu zaman toprağa her türlü kötü şey atılır fakat topraktan güzel şeyler biter. Hayatı olduğu gibi kabul etmeliyiz, ama kabul edilecek hale getirmek içinde çaba göstermeliyiz.

Yaşama sakın küsmeyin hayata küserseniz hayat size aldırmaz o yoluna devam eder yolda kalan siz olursunuz. Bizler her türlü şartlara rağmen umudumuzu asla kaybetmemeliyiz. Mutlu olmayı da sakın ha sakın yarına bırakmayalım. Yarına bırakmak karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer. Bir şeyi gerçekten yapmak isteyen muhakkak bir yol bulur. İstemeyenin de mazereti çoktur zaten.

Bizler çoğu zaman tembellikle sabrı karıştırıyoruz galiba. Umutsuzluğumuzdan dolayı içimizde bir takım korkularımız var. İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Kendisini sevilmeye layık görmediği için sevilmekten korkuyor. Sorumluluk getireceği için düşünmekten korkuyor. Eleştirilmekten korktuğu için konuşmaktan korkuyor. Reddedilmekten korktuğu için duygularını ifade etmekten korkuyor. Dünya ya iyi bir şey vermediği için unutulmaktan korkuyor. Aslında yaşamayı bilemediği için ölmekten korkuyor.. Herkese iyi pazarlar…