“AMATEM’i bekliyoruz”

Gençleri uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan korumak, bu batağa düşenlere el verip kurtarmak için gayret gösteren Sesimi Duyar Yok Mu Derneği Başkanı Hüseyin Akbulut, verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini ve ilimize AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılarını Tedavi Merkezi) kurulmasını istedi.

Son dönemde uyuşturucu kullanım yaşının giderek düştüğünü; her gün sokaklarda uyuşturucu krizine giren gençlerin fotoğraflarının medya organlarında yer aldığına dikkat çeken Hüseyin Akbulut, “Uyuşturucu bağımlısı çocuklarımızı tedavi ettirmek için gayret gösteriyoruz. Ama, bu çocuklar elimizde kalıyor. İl dışına tedavi olmaya giden bağımlılar, yatak olmadığı gerekçesiyle ayakta tedavi ediliyor gibi geri gönderiliyor. Dört yıldır ilimize AMATEM kurulmasını bekliyoruz. Daha önce Derince Sopalı’da yapılacağı açıklanmıştı, şimdi oradan vazgeçildi Umuttepe’ye kurulacak denildi. AMATEM’in bugün başlansa faaliyete geçmesi 5 yılı bulacak. Artık daha fazla gecikmeyi kaldıracak halimiz yok. Uyuşturucu kullanımı konusu daha da ötelenemeyecek kadar ciddi ve önemli bir durum” dedi. Hüseyin Akbulut, dernek olarak irtibat kurmak isteyenlerin kendisine (0535 286 26 64) numaralı telefondan ulaşabileceklerini belirtti.

