Amatör liglerin başlama tarihleri açıklandı

Futbol İl Temsilciliği yeni sezonun yerel lig planlamasını yaptı.

Buna göre ilk olarak U12, U15 ve U17 kategorileri başlayacak. 9 Eylül’de startı verilecek bu üç ligin hemen ardından 16 Eylül’de Amatör Süper Lig perdelerini açacak. 1.Küme’nin başlama tarihi ise 30 Eylül olarak belirlendi. Sonrasında sırasıyla 1 Aralık’ta U14, 16 Aralık’ta 1.Küme U19, 13 Ocak’ta U16, 20 Ocak’ta 2.Amatör Küme, 3 Mart’ta U13 ve 2.Küme U19, 7 Nisan’da U11 ligleri başlayacak.

81 TAKIMA MEN CEZASI

Bu arada Tertip Kurulu, geçen sezon ligden çekilen veya ihraç olan takımların yeni sezonda aynı kategorilere katılamayacaklarına dair karar aldı. Tam 81 takıma bir yıl men cezası uygulanacak. U11 Ligi’nde 15, U12 Ligi’nde 3, U13 Ligi’nde 11, U14 Ligi’nde 13, U15 Ligi’nde 8, U16 Ligi’nde 11, U17 Ligi’nde 7, 2. Küme U19 Ligi’nde 8, 2.Küme’de ise 5 takım 2017-18 sezonunda bu kategorilerde faaliyet gösteremeyecek.

"2016-2017 SEZONU ÇEKİLEN VE İHRAÇ OLAN TAKIMLAR"

U-11 LİGİ

1 İZMİT MAP KAVAKLI SPOR A GRUBU

2 AKMEŞE SPOR A GRUBU

3 TAŞKÖPRÜ BİRLİK SPOR A GRUBU

4 DEREKÖY GAZANFER BİLGE SPOR B GRUBU

5 TAVŞANTEPE SPOR D GRUBU

6 UZUNTARLA BLD. SPOR E GRUBU

7 ARS. ORG. SANAYİ SPOR E GRUBU

8 DERBENT ESNAF SPOR E GRUBU

9 DEĞİRMENDERE SPOR F GRUBU

10 SEKA DOĞAN SPOR F GRUBU

11 KARAMÜRSEL SPOR F GRUBU

12 İHSANİYE SPOR F GRUBU

13 ÇAYIROVA FATİH SPOR H GRUBU

14 ÇAYIROVA SERHAT SPOR H GRUBU

15 ÇAY. ŞEKERPINAR G.B. SPOR H GRUBU

U-12 LİGİ

1 YENİYALI BARBAROS SPOR B GRUBU

2 MERT SPOR C GRUBU

3 ÇAYIROVA GÜMÜŞ SPOR E GRUBU

U-13 LİGİ

1 KANDIRA G.B. BLD. SPOR A GRUBU

2 HACI HIZIR ŞAFAK SPOR B GRUBU

3 DEREKÖY GAZANFER BİLGE SPOR C GRUBU

4 İZMİT KALE SPOR C GRUBU

5 ARS. ORG. SANAYİ SPOR D GRUBU

6 ARSLANBEY BLD. SPOR D GRUBU

7 PAZARKÖY SPOR F GRUBU

8 YENİYALI BARBAROS SPOR G GRUBU

9 ÇERKEŞLİ SPOR H GRUBU

10 ARAPÇEŞME SPOR H GRUBU

11 GEBZE KİRAZPINAR SPOR L GRUBU

U-14 LİGİ

1 ÜÇTEPE SPOR B GRUBU

2 ŞİRİNTEPE G.B. SPOR B GRUBU

3 ALİKAHYA BLD. SPOR C GRUBU

4 ŞİRİNTEPE SPOR C GRUBU

5 SEKA DOĞAN SPOR E GRUBU

6 GÖLCÜK ŞİRİNKÖY SPOR E GRUBU

7 DOĞANTEPE SPOR F GRUBU

8 BÜYÜKDERBENT SPOR F GRUBU

9 ARS. ORG. SANAYİ SPOR F GRUBU

10 ARAPÇEŞME SPOR G GRUBU

11 TAVŞANCIL SPOR G GRUBU

12 GEBZE KİRAZPINAR SPOR H GRUBU

13 DAR.KALE BAYRAMOĞLU SPOR H GRUBU

U-14 LİGİ PLAY OFF

1 BAŞİSKELE BLD. SPOR C GRUBU

2 MUSTAFAPAŞA SPOR C GRUBU

3 TEPEKÖY DEFNE SPOR D GRUBU



U-15 LİGİ

1 KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİK SPOR B GRUBU

2 SERDAR G.B. SPOR B GRUBU

3 BAĞÇEŞME SPOR D GRUBU

4 ANA. YENİKÖY SPOR D GRUBU

5 YAZLIK SPOR E GRUBU

6 ÇAYIROVA GÜMÜŞ SPOR F GRUBU

7 DAR. KALE BAYRAMOĞLU SPOR F GRUBU

8 GEBZE KİRAZPINAR SPOR G GRUBU



U-16 LİGİ

1 KANDIRA G.B. BLD. SPOR A GRUBU

2 MERT SPOR B GRUBU

3 BEŞYOL ZABITAN SPOR B GRUBU

4 KANDIRA ÇAĞDAŞ SPOR C GRUBU

5 ANA. YENİKÖY SPOR E GRUBU

6 MAŞUKİYE SPOR F GRUBU

7 ARS. ORG. SANAYİ SPOR G GRUBU

8 GEBZE KİRAZPINAR SPOR H GRUBU

9 ÇAY. ŞEKERPINAR G.B. SPOR H GRUBU

10 DAR. KALE BAYRAMOĞLU SPOR K GRUBU

11 ARAPÇEŞME SPOR K GRUBU

U-17 LİGİ

1 KANDIRA ÇAĞDAŞ SPOR A GRUBU

2 KOCAELİ NUSRETİYE SPOR B GRUBU

5 KARAMÜRSEL EREĞLİ SPOR E GRUBU

6 GEBZE KİRAZPINAR SPOR H GRUBU

7 DAR. KALE BAYRAMOĞLU SPOR H GRUBU

2. KÜME U-19 LİGİ

1 YEŞİLOVA SPOR A GRUBU

2 İZMİT SANAYİ SPOR B GRUBU

4 GÖLCÜK G.B. SPOR E GRUBU

5 YALAKDERE SPOR E GRUBU

8 KÖŞKLÜŞEÇME SPOR H GRUBU

2. KÜME LİGİ

1 KÖRFEZ ATILIM SPOR A GRUBU

2 KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİK SPOR D GRUBU

3 PAZARKÖY SPOR E GRUBU

4 KARAMÜRSEL BARBAROS SPOR F GRUBU

5 KARAMÜRSEL AKÇAT SPOR F GRUBU



2016 / 2017 SEZONUNDA LİGLERDEN ÇEKİLEN VEYA İHRAÇ OLAN TAKIMLAR BİR SONRAKİ

2017 / 2018 SEZONUNDA LİG KATEGORİLERDE ALINMAYACAKLARDIR.