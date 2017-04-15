Amatör maçlar iptal

İlimizde pazartesi oynanacak amatör maçların tümü iptal edildi.

ASKF’nin sitesinde yapılan açıklamada bu kararı Spor Genel Müdürlüğü tarafından alındığı belirtildi. Pazartesi Süper Lig Play-Off maçları başta olmak üzere 2.Küme, 2.Küme U-19, U-19 Ligi Play-Off, U-16 Ligi Play-Off ve U-13 Ligi’ne dahil toplam 27 müsabaka ertelendi. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, ertelenen maçların hangi tarihte oynanacağına daha sonra karar vereceklerini söyledi. Futbol İl Temsilciliği’nin erteleme konusunda yaptığı açıklama şöyle:

“Spor Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan genelge doğrultusunda 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan referandum nedeniyle 17 Nisan 2017 Pazartesi günü oynanacak olan tüm amatör futbol müsabakaları Futbol İl Temsilciliği tarafından programdan çıkarılmıştır. Programdan çıkarılan müsabakalar 18 Nisan 2017 Salı günü gerçekleşecek olan İl Tertip Kurulu toplantısının ardından yayınlanacaktır”

