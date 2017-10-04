Amatörler Antalya yolcusu

VALİ İLE BAŞKAN DA KATILIYOR

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü yine Antalya’da yapılacak Başkanlar Kurulu Toplantısı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl rekor bir katılım bekleniyor, davetlilerin sayısının 500’a aştığı belirtiliyor. Kocaeli kafilesi cumartesi gece yarısı Hasan Doğan Amatör Evi önünden otobüslerle yola çıkacak. Bu yılki organizasyona Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un da katılacağı belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Hüseyin Ayaz dışındaki tüm ilçe belediye başkanları ile bazı muhtarlar da Antalya’da olacak.

DENİZLİ VE DİLMEN’E DAVET

Belek’teki 5 yıldızlı Rixos Premium Otel’de gerçekleşecek organizasyona ilimizde faaliyet gösteren spor kulüplerinin Başkanları, spor adamları, taban birlikleri başkanları katılacak. Pazar sabahı otele giriş yapılacak ve ilk gün serbest olarak geçirilecek. İkinci gün saat 10.30 ile 13.30 arasında panel gerçekleşecek. Panele konuşmacı olarak kimlerin katılacağı henüz netleşmesi. Mustafa Denizli ve Rıdvan Dilmen ile temasa geçildiği belirtiliyor. 3 gün sürecek organizasyonun ardından Kocaeli kafilesi 11 Ekim Çarşamba günü sabah kahvaltısının ardından otelden ayrılıp, İzmit’e dönecek.