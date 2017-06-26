Amatörler bu kez azdı ama samimi ortam vardı

Amatör spor camiası, Taban Birlikleri’nin organizasyonunda bayramın ilk günü bir araya geldi.

ASKF Amatör Evi’ndeki bayramlaşmaya bu yıl katılım çok fazla değildi. Katılımın az olduğu bayramlaşmada çok sıcak ve samimi bir ortam vardı. ASKF Başkan Murat Aydın’ın ev sahipliği yaptığı bayramlaşmada, Antrenörler Derneği dışında diğer Taban Birlikleri Başkan ya da birer temsilci ile temsil edildiler.

KULÜP TEMSİLCİLERİ DE KONUŞTU

Amatörlerin bu yılki bayramlaşmasında sadece Taban Birlikleri Başkanları değil, katılan kulüp temsilcileri de konuşma yaptılar. Karamürsel İY Başkanı Muharrem Erdoğan, Güneşspor Yönetici Ali Şentürk, Ali Turan ve Rıfat Kahraman da birer konuşma yapıp, katılanların bayramlarını kutladılar. ASKF Başkanı Murat Aydın, Onursal başkan Rafet Kırgız ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa da yaptıkları konuşmalarda katılanların bayramlarını kutlayıp, çok güzel mesajlar verdiler.