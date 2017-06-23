Amatörler kupalarını aldı

Büyükşehir Belediyesi ve ASKF tarafından geleneksel olarak düzenlenen kupa töreni ve iftar buluşması önceki akşam gerçekleşti.

İnterteks Fuar Alanı’ndaki kupa törenine yaklaşık 2500 kişi katıldı. 2016-2017 sezonunda yaş gruplarında şampiyon olan takımlara kupaları verildi. Kupa töreninden sonra ise katılanlara iftar verildi.

BAŞKAN AYDIN TEŞEKKÜR ETTİ

Son yıllarda geleneksel hale getirilen amatörlerin kupa törenine Büyükşehir belediyesi çok önemli katkı sağlıyor. Kupa töreni öncesinde de ASKF Başkanı Murat Aydın, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti. Başkan Karaosmanoğlu da spora görül vermiş bu karar çok insanı birada görmekten dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Spora ne kadar çok önem verdiğimiz biliniyor. Her yıl desteğimiz artarak devam ediyor. Amatör spor gönüllülerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

FUTBOLDA 11 KATEGORİDE 90 KUPA VERİLDİ

Amatörlerin kupa törenine kulüp yöneticileri ve sporcuların ilgisi çok fazlaydı. Geçen yıl futbolda yaş gruplarında şampiyon olan 13 kategoride toplam 90 takıma kupaları verildi. Küçük yaş gruplarında en çok kupa alan kulüp Güneşspor oldu. Yeşil-Siyahlı ekip, U-11, U-13, U-14, U-16, U-17 ve U-19 yaş grubundan olmak üzere toplam 6 şampiyonluk yaşadı. 6 şampiyonluk yaşayan iki takımda daha vardı. Derince Belediye Demirspor ile Beylikbağıspor da en çok kupa alan takımlar arasında yer aldılar. Küçük yaş gruplarında ilimiz Türkiye Şampiyonası’nda 4’er kez temsil eden Güneşspor ile, 3’er kez temsil eden Beylikbağı, Çayırova ve Dilovası Belediyespor Kulüplerine de ayrıca plaket verildi.

RIFAT KAHRAMAN’A PLAKET

ASKF’nin ödül töreninde sadece kulüplere ve takımlar değil, ilimiz amatör sporuna hizmet edenlerde unutulmadı. Yaklaşık 30 yıl futbol hakem camiasının içinde yer alan, İl Tertip Komitesi ile İl Hakem kurullarında da bulunan Rıfat Kahraman’a da plaket verildi. Okul Sporlarında yaptıkları katkılardan dolayı Turgay Bulut, Mustafa Kürkan, Gürhan Öztürk, Göksel Ali Argun ile ilimizde spor basını adanı da Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ile TSYD Kocaeli Temsilcisi Metin Karan’a plaket verildi.

BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR’A ÖZEL ÖDÜL

Futbol dışında amatör branşlarda ilimizi ulusal ve uluslar arası müsabakalarda temsil eden, çok önemli başarılara imza atan Büyükşehir Kağıtspor Kulübü olmak üzere, Kocaeli gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, kadınlar basketbolda 1.Lig’e çıkan İzmit Belediyespor, bayan futbolda gençler ve büyüklerde şampiyon olan Harb-İşspor’a plaket verildi. Ayrıca sualtı hokeyinde Türkiye Şampiyonu olan Deniz Yıldızları, kürekte Hereke Nuh Çimento Spor kulübü ile tekvandodaki başarılarından dolayı Durukan Gençlik Spor Kulübü de ödüllendirildi.

