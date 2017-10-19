Amatörler malzemelerine kavuştu

411 KULÜP MALZEME ALDI

Ülke çapında Amatör Spor Haftası sebebi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen malzemelerin ilimizdeki dağıtın önceki gün gerçekleşti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen malzeme dağıtımı Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapıldı. 411 kulübe dağıtılan spor malzemeleri 5700 adet olmak üzere spor çantası, şort, eşofman, yağmurluk ve antrenman penyesinden oluştu. Verilen malzemeler futbol kulüpleri için 20, diğer branşlara 10’ar adet dağıtıldı.

VALİ AKSOY DA KATILDI

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılan amatör kulüp başkanları ilgi gösterirken, Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ASKF Başkanı Murat Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ali Bilgin katıldı. Protokol konuşmaları yapılan malzeme dağıtım töreninde, toplu fotoğraf verildi ve sonrasında da malzeme dağıtımı yapılmaya başlandı.

“GENÇLERİMİZ SAĞLIKLI BİREY OLARAK YETİŞMELİ”

Tören de konuşma yapanlar arasında Vali Hüseyin Aksoy; “Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak arzusudur. Olumsuzluklardan uzak durarak, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinde en önemli etkenlerden biri gençlerimizin spor yapmalarıdır.” dedi. ASKF Başkanı Murat Aydın ise “Amatör Spor Haftası’nda kulüplerimize yapılan bu malzeme desteği çok anlamlı, umarım sizlere çok faydalı olur. Ülkemiz için amatör spor çok önemli bir yerdedir.” dedi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak’ta “Böyle destekler çok önemli, bizlerde amatör spor için tesis veya başka bir şey ama desteğimiz sürecek.” dedi.

Mert Güvenaltın

