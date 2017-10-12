Amatörlerde birinci transfer dönemi yarın akşam bitiyor

7 Ağustos’ta başlayan birinci transfer dönemi bu akşam bitecek. Kulüpler, bu akşam mesai saatine kadar yapacakları transferleri ASKF’ye ulaştırmaları gerekiyor. Amatörlerde ikinci transfer dönemi ise 2 Ocak ile 16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.