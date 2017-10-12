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Amatörlerde birinci transfer dönemi yarın akşam bitiyor

Amatörlerde birinci transfer dönemi yarın akşam bitiyor

Amatörler futbolda 2017-18 sezonunda birinci transfer dönemi yarın akşam sona eriyor.

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7 Ağustos’ta başlayan birinci transfer dönemi bu akşam bitecek. Kulüpler, bu akşam mesai saatine kadar yapacakları transferleri ASKF’ye ulaştırmaları gerekiyor. Amatörlerde ikinci transfer dönemi ise 2 Ocak ile 16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

 

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