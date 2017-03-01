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Amatörlere sis engeli

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Amatörlere sis engeli
U-16 Ligi’nde önceki akşam maçlar vardı. İki karşılaşma sis nedeni ile oynanmadı.

Değirmendere Stadı’nda G.Şirinköyspor ile Hisareynspor arasındaki karşılaşma 42’nci dakikada yoğun sis nedeni ile ertelendi. Karşılaşmayı Hisareynspor 2-0 önde götürüyordu. Esentepe Stadı’ndaki Körfez İlçesi Birlik-Kirazlıyalıspor karşılaşması ise sis nedeni ile başlamadan iptal oldu.

İKİ MAÇ OYNANABİLDİ

U-16 Ligi’nde önceki akşam oynanan müsabakalarda sadece iki karşılaşma tamamlandı. G Grubu’nda zirve yarışı yapan Karamürsel İY, Derince deplasmanında Çınarlıspor’a 3-2 mağlup oldu, çok büyük şok yaşadı. D Grubu’nda ise Hereke Yıldızspor, Taşköprü Birlikspor’u 10-0 mağlup etti. U-16 Ligi’nde yarın akşam da 5 maç oynanacak. Pazartesi akşamı oynanan maçlarda ise Nusretiyespor, Seka Doğanspor’a 5-0 yenildi. Körfez GB ise İlimtepe GB’yi 11-0 mağlup etti.

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