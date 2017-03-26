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Amerika Karamürsel hava üssünün sırrı

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Amerika Karamürsel hava üssünün sırrı
Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumunda Amerika’nın kullandığı Karamürsel hava üssünün ilginç hikayesi aktarıldı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’nin en büyük yerel tarih sempozyumu Çoban Mustafa Paşa Uluslararası Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu‘nda Amerikalılar tarafından Karamürsel’de kurulan Hava Üssü hakkında ilginç bilgiler sunuldu.

AMERİKA’NIN KARAMÜRSEL ÜSSÜ

Hava üssünün Helenapolis Antik Kent’inin alanı üzerinde bulunduğunu kaydeden Kocaeli Müzesinden Rıdvan Gölcük, üssün Türk yetkililerinin eline geçtikten sonra o döneme ait birçok arkeolojik kalıntının elde edildiğini aktardı. Kocaeli Müze Müdürlüğü’nden Rıdvan Gölcük ve Aylin Gölcük Türk-Amerikan İlişkilerinin Kocaeli Arkeolojisine Yansıması konusunda tebliğ sundu. Rıdvan Gölcük, ikili anlaşmalar sonrası Türkiye’de birçok Amerikan üssü kurulduğunu ifade ederek sonraki yıllarda birçok tartışmaya sebep olacak bu üslerden birinin de Kocaeli, Karamürsel’de kurulan Hava Üssünün olduğunu aktardı.

HAVA ÜSSÜN’DEN ÇIKAN ARKEOLOJİK VERİLER

Üssün aynı zamanda muhabere istihbaratının yapıldığı bir nokta olduğunu ifade eden Gölcük, bu noktanın Helenapolis Antik Kenti’nin bulunduğu yer olduğunu kaydetti. Gölcük, üstün Türk yetkililere geçtikten sonra bölgeden bir çok tarihi eserin ele geçirildiğini kaydederek arkeolojik verilerinin elde edildiği bu alanın Amerikalılar tarafından kullanıldığında da kazılar yapıldığının kanıtlarının bulunduğunu belirtildi. Gölcük bu kazıların neden yapıldığı hakkında da soru işaretlerin bulunduğunu ifade etti.

DİĞER SUNUMLAR

Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan, Türkız Özbursalı, Hikmet Temel Akarsu Kocaeli ve Yöresinde Tarihsel Sergilemeye Yönelik Mimari Tasarım İlkeleri başlıklı sunumda Başiskele İlçesinde “Servetiye Cephesi” Temalı Planetaryum ve Bilim Merkezi Müzesi Mimari Projesi hakkında bilgiler verdi. Yrd. Doç. Dr. Nurdan Kuban, Yrd. Doç. Dr. Deniz Gerçek, Dr. Talih Güven’in tebliği ise “İzmit Kentsel Sit Alanındaki Kültür Varlığı Yapıların Strüktürel Niteliklerinin Özgünlük Durumu Üzerinden Değerlendirilmesi” oldu. Yrd. Doç. Dr. Nurdan Kuban İzmit Kentsel Sit alanındaki süreci izleyerek, kültür varlığı yapılarını fotoğraflı açıklamalı olarak aktardı. Kuban, söz konusu yapılara ilişkin eski belgelerin de incelenmesi yoluyla, yapıların özgünlük değerleri ile sağlamlık durumlarının karşılaştırmalı bir değerlendirmesini de yaptı. Arş. Gör. Hakan Doğan Divan-ı Hümayun Nişan Kalemi Defterlerine Göre 18. Yüzyılın İlk Yarısında Kocaeli Sancağı’ndaki Malikane Mukataalar konusunda bilgiler sundu. Sunumda Devlete ait bir gelir kaynağını veya hazineye gelir sağlayan bir vergi kaynağını ifade eden ve mukataa adı verilen bu gelirin devlette önemli bir paya sahip olduğu kaydedildi.

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